“El año en búsquedas”: el ranking de lo más buscado en Google Argentina durante 2023

En el plano televisivo, Gran Hermano tuvo su gala final en marzo de este año por lo que resultó en el puesto número uno en las búsquedas de la categoría. Lo acompañan otros productos nacionales como Got Talent Argentina, División Palermo, Bailando 2023 y MasterChef, que también ingresaron al ranking de lo más buscado. Completan la lista producciones extranjeras, como The Last of Us, Merlina, Sex Education y Black Mirror. En la categoría películas, el fenómeno “Barbenheimer” se vió reflejado en las listas siendo “Oppenheimer” y “Barbie” las más buscadas por los argentinos luego de su estreno en simultáneo en el mes de julio.