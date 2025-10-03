Secciones
El cruce entre "Maxi" Salas y Agustín Almendra tras el clásico entre River y Racing

El delantero de River, ex Racing, discutió con Agustín Almendra al finalizar el triunfo por Copa Argentina. Hubo empujones, insultos y jugadores que intervinieron para evitar que el episodio pasara a mayores.

El clásico entre River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina no solo dejó la clasificación del “Millonario”, sino también un fuerte cruce entre Maximiliano Salas y Agustín Almendra. El partido, jugado en el Gigante de Arroyito, ya venía cargado de tensión: Salas, que hace pocos meses dejó la “Academia” para sumarse a River, fue silbado e insultado por los hinchas de su exclub cada vez que tocó la pelota.

El delantero marcó el gol del triunfo (1-0) y, aunque no lo festejó, el clima en torno a su figura se mantuvo caliente. Tras el pitazo final, Salas se acercó al círculo central para saludar a excompañeros, pero allí apareció Almendra, que lo frenó con un empujón y lo señaló para que se marchara con los jugadores de River. Incluso llamó a los suyos para que no conversaran con él.

La tensión escaló enseguida. Las cámaras de captaron a Salas fulminando con la mirada a Almendra y respondiendo con insultos: “Chupame la p… Chupame la ver… vos, cagón”. El volante de Racing replicó con un seco “Andá para allá”, mientras otros futbolistas intervinieron para separarlos. Marcos Rojo, Gabriel Rojas y Bruno Zuculini fueron algunos de los que se interpusieron para calmar la situación.

En la entrevista posterior, Salas no se guardó nada y también cargó contra la dirigencia de Racing: “Esta CD se portó muy mal conmigo. De todos modos, aclaró su respeto hacia la gente y su agradecimiento a Gustavo Costas: “Siempre con respeto a la gente, aunque estén enojados conmigo. Yo estoy agradecido a ellos y a Gustavo, que siempre me bancó”.

