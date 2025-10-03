El cruce entre "Maxi" Salas y Agustín Almendra tras el clásico entre River y Racing

El delantero marcó el gol del triunfo (1-0) y, aunque no lo festejó, el clima en torno a su figura se mantuvo caliente. Tras el pitazo final, Salas se acercó al círculo central para saludar a excompañeros, pero allí apareció Almendra, que lo frenó con un empujón y lo señaló para que se marchara con los jugadores de River. Incluso llamó a los suyos para que no conversaran con él.