River volvió a sonreír: eliminó a Racing por la Copa Argentina y le dio aire a Gallardo

El complemento siguió con la misma intensidad, pero con mucha menos claridad. Martínez volvió a desperdiciar una oportunidad clara, mientras que Colidio y Salas mantuvieron en alerta a la defensa del conjunto de Avellaneda. El partido incluso se detuvo varios minutos debido a que desde la tribuna de Racing lanzaron bengalas y el humo obligó a interrumpir las acciones. En el tramo final, Cambeses evitó el segundo con una atajada a Ignacio “Nacho” Fernández y otra sobre Salas. Para colmo, en tiempo adicionado, Racing se quedó con 10 hombres por la expulsión de “Maravilla” Martínez, por doble amarilla.