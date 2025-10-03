“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

Ver a la leyenda del fútbol cruzar la puerta de tu propio local podría ser una experiencia solo concebida en sueños, pero eso fue lo que le sucedió a los empleados de La Mantequería, una panadería argentina ubicada en Fort Lauderdale, cuando Lionel Messi y Antonela Roccuzzo atravesaron el umbral del establecimiento. Desde allí los trabajadores supieron que cada rincón y producto del emprendimiento se convertiría en oro.
El capitán de la Selección argentina y Antonela Roccuzzo se convirtieron en los nuevos clientes de lujo de la Mantequería, una panadería ubicada frente al lujoso complejo Bay Colony de Fort Lauderdale, en Florida. Mientras que para ellos se trataba de una simple visita a comprar algo dulce para acompañar el mate, para los empleados y dueños del local se trató de un momento memorable.
El momento en que Messi entró al local
Jhumer, la manager del local, le contó a TN cómo fue la experiencia luego de que Lionel Messi y Antonela Rocuzzo se apersonaran en su local por unas medialunas. “De repente levanté la mirada y ahí estaban, entrando por la puerta. Fue un momento ‘wow’", dijo maravillada. Inmediatamente resaltó la actitud del campeón del mundo y su compañera "Tienen una energía divina y son super humildes”, reveló la joven.
Jhumer recordó el momento con las mismas sensaciones que experimentó: “Estábamos nerviosos, nos temblaba la mano al servir las medialunas. Pero ellos fueron encantadores, agradecieron la atención y hasta recordaron un regalito que les habíamos hecho semanas atrás”.
El pedido de Antonela y Messi
Agustín Alberti, dueño de La Mantequería, reveló detalles de la orden de la pareja. “Antonela fue quien eligió el pedido: una docena y media de medialunas, que pagó con tarjeta”, contó Agustín Alberti, dueño de La Mantequería, en diálogo con TN. El argentino de 40 años aseguró que la pareja se mostró muy cercana y con buena onda, pese a que su presencia generó sorpresa entre los clientes que estaban en el lugar.
Sin perder tiempo, los empleados del local inmortalizaron el momento en fotografías y por esos minutos, la actividad en el local se paralizó por completo.
El precio de las medialunas que compró Messi
En la actualidad, el local al que fue Messi produce unas 150 docenas de medialunas por día. La docena cuesta 19,99 dólares (poco más de 27 mil pesos argentinos) y el producto estrella sigue siendo la clásica medialuna de manteca, aunque también se destacan las rellenas con dulce de leche o pastelera para los argentinos, y con pistacho o Nutella para el público latino y norteamericano, según detallaron desde el medio Aire de Santa Fe.
Aunque la mayoría no podía manejar la emoción de aquella visita, los dueños del local lo hicieron con naturalidad ya que sus clientes habituales son jugadores del Inter de Miami. “Antes de que llegara Messi ya venían Toto Avilés, Facu Farías, Federico Redondo y hasta miembros del cuerpo técnico”, concluyó Alberti.