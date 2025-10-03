“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

El pedido de Antonela y Messi

Agustín Alberti, dueño de La Mantequería, reveló detalles de la orden de la pareja. “Antonela fue quien eligió el pedido: una docena y media de medialunas, que pagó con tarjeta”, contó Agustín Alberti, dueño de La Mantequería, en diálogo con TN. El argentino de 40 años aseguró que la pareja se mostró muy cercana y con buena onda, pese a que su presencia generó sorpresa entre los clientes que estaban en el lugar.