Se filtró cómo sería la pelota del Mundial 2026: los detalles del balón que homenajea a tres países

La FIFA presentará la pelota del Mundial 2026, último balón que Lionel Messi podrá probar en la gran cita con la camiseta de la Selección Argentina. La expectativa se apoya en una historia de innovaciones que acompañó a cada edición y que, desde 2002, se aceleró con la tecnología y la identidad cultural de las sedes.
La primera era (1930-1966) fue de cuero y vejiga, con el paso del tiento a la válvula y costura “invisible”, un salto clave para seguridad y rendimiento. La final de 1930 expuso la ausencia de unificación: sorteo mediante, se jugó un tiempo con la pelota argentina y otro con la uruguaya, y los charrúas dieron vuelta el resultado 4–2.
La segunda etapa (1970-1998) inauguró la modernidad con Adidas: Telstar de 32 gajos, Telstar Durlast y, en 1978, la Tango Durlast que marcó época hasta Francia 98. En el recuerdo argentino, la Azteca 86 es sinónimo de la coronación y del pico de Diego Maradona; luego llegaron Etrusco 90 y Tricolore 98.
Desde 2002 comenzó la revolución total: la Fevernova cambió construcción y diseño (también quedó asociada a la eliminación temprana de la Selección de Marcelo Bielsa). Luego vinieron Teamgeist 2006 con 14 paneles sellados; Jabulani 2010, “la más esférica”, polémica por su vuelo; Brazuca 2014 con seis paneles y mejor control; Telstar 18 con microchip; y Al Rihla 2022, de 20 paneles, precisión optimizada y estética árabe en el torneo que consagró a Messi.
Lo que se viene
Estados Unidos, México y Canadá estrenarán un balón que buscará honrar tradición y tecnología, con la vara alta tras una evolución que transformó cómo viaja y se siente la pelota en cada golpeo.