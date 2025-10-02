Se filtró cómo sería la pelota del Mundial 2026: los detalles del balón que homenajea a tres países

La primera era (1930-1966) fue de cuero y vejiga, con el paso del tiento a la válvula y costura “invisible”, un salto clave para seguridad y rendimiento. La final de 1930 expuso la ausencia de unificación: sorteo mediante, se jugó un tiempo con la pelota argentina y otro con la uruguaya, y los charrúas dieron vuelta el resultado 4–2.