Secciones
DeportesFútbol

La “Trionda” ya rueda en los pies de Messi: así es la pelota del Mundial 2026

A menos de un año para el inicio de la Copa del Mundo, la FIFA y Adidas presentaron oficialmente el balón con el que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

MOMENTO MUNDIALISTA. Messi posó con la nueva “Trionda”, la pelota con la que la Selección iniciará su defensa del título en 2026. MOMENTO MUNDIALISTA. Messi posó con la nueva “Trionda”, la pelota con la que la Selección iniciará su defensa del título en 2026.
Hace 1 Hs

El camino hacia el Mundial 2026 ya se empieza a sentir en cada rincón del planeta fútbol. Este jueves, en un lanzamiento conjunto, FIFA y Adidas presentaron “Trionda”, la pelota oficial que rodará en la cita máxima del año que viene. Lionel Messi fue el encargado de posar con el balón, que se destaca por su diseño tricolor y la última evolución tecnológica de la marca alemana.

El nombre elegido tiene un doble significado: “Tri” por los tres países anfitriones y “Onda” por el movimiento de energía y conexión cultural que pretende transmitir la competencia. La base blanca está atravesada por rojo, verde y azul, colores que rinden homenaje a Canadá, México y Estados Unidos, respectivamente. Cada tono incluye un ícono distintivo: la hoja de arce canadiense, el águila mexicana y la estrella estadounidense. El diseño se completa con detalles dorados que remiten al trofeo de la Copa del Mundo.

Desde el punto de vista técnico, “Trionda” tiene cuatro paneles (en lugar de los tradicionales 32) con costuras profundas y relieves estratégicos para optimizar la estabilidad en vuelo. Adidas asegura que estas características brindan mayor precisión en cada golpe. Además, incorpora un nuevo sistema de chip montado en uno de los paneles que envía datos en tiempo real al VAR, permitiendo acelerar las decisiones de fuera de juego y registrar cada toque del balón.

“Cada detalle tiene un impacto. Las texturas en relieve, los gráficos en capas y los colores llamativos hacen que la pelota se destaque al instante. Es el balón de la Copa Mundial de la FIFA más divertido visualmente que hemos creado”, explicó Sam Handy, director general de adidas Football.

A 252 días del inicio del Mundial, la Selección argentina ya sabe con qué pelota comenzará a defender su título. Messi la probó y, según las imágenes difundidas, parece haberse adueñado del nuevo símbolo de la próxima Copa del Mundo.

Temas Estados Unidos de AméricaLionel MessiMéxicoCanadáFédération Internationale de Football AssociationMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”
1

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”
2

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
3

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
4

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
5

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
6

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Más Noticias
Un juvenil de Atlético Tucumán rescindió su contrato y buscará nuevo club

Un juvenil de Atlético Tucumán rescindió su contrato y buscará nuevo club

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

El viejo deseo que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia La China Suárez en Turquía

El "viejo deseo" que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia "La China" Suárez en Turquía

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Comentarios