La “Trionda” ya rueda en los pies de Messi: así es la pelota del Mundial 2026

El nombre elegido tiene un doble significado: “Tri” por los tres países anfitriones y “Onda” por el movimiento de energía y conexión cultural que pretende transmitir la competencia. La base blanca está atravesada por rojo, verde y azul, colores que rinden homenaje a Canadá, México y Estados Unidos, respectivamente. Cada tono incluye un ícono distintivo: la hoja de arce canadiense, el águila mexicana y la estrella estadounidense. El diseño se completa con detalles dorados que remiten al trofeo de la Copa del Mundo.