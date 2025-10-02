La “Trionda” ya rueda en los pies de Messi: así es la pelota del Mundial 2026

El camino hacia el Mundial 2026 ya se empieza a sentir en cada rincón del planeta fútbol. Este jueves, en un lanzamiento conjunto, FIFA y Adidas presentaron “Trionda”, la pelota oficial que rodará en la cita máxima del año que viene. Lionel Messi fue el encargado de posar con el balón, que se destaca por su diseño tricolor y la última evolución tecnológica de la marca alemana.
El nombre elegido tiene un doble significado: “Tri” por los tres países anfitriones y “Onda” por el movimiento de energía y conexión cultural que pretende transmitir la competencia. La base blanca está atravesada por rojo, verde y azul, colores que rinden homenaje a Canadá, México y Estados Unidos, respectivamente. Cada tono incluye un ícono distintivo: la hoja de arce canadiense, el águila mexicana y la estrella estadounidense. El diseño se completa con detalles dorados que remiten al trofeo de la Copa del Mundo.
introducing: TRIONDA
the Official Match Ball of the 2026 @fifaworldcup.
Desde el punto de vista técnico, “Trionda” tiene cuatro paneles (en lugar de los tradicionales 32) con costuras profundas y relieves estratégicos para optimizar la estabilidad en vuelo. Adidas asegura que estas características brindan mayor precisión en cada golpe. Además, incorpora un nuevo sistema de chip montado en uno de los paneles que envía datos en tiempo real al VAR, permitiendo acelerar las decisiones de fuera de juego y registrar cada toque del balón.
“Cada detalle tiene un impacto. Las texturas en relieve, los gráficos en capas y los colores llamativos hacen que la pelota se destaque al instante. Es el balón de la Copa Mundial de la FIFA más divertido visualmente que hemos creado”, explicó Sam Handy, director general de adidas Football.
A 252 días del inicio del Mundial, la Selección argentina ya sabe con qué pelota comenzará a defender su título. Messi la probó y, según las imágenes difundidas, parece haberse adueñado del nuevo símbolo de la próxima Copa del Mundo.