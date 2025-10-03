Arrancó el Gran Premio de Singapur: Franco Colapinto terminó 19°en la primera práctica libre

El exigente circuito de Marina Bay registró las primeras vueltas del recién inaugurado Gran Premio de Singapur, la fecha número 18 en el calendario de la Fórmula 1. La acción comenzó a las 17:30, con la primera sesión de entrenamiento libre de Franco Colapinto, quien corrió por segunda vez en esa pista en medio de la alerta por calor extremo y con un desempeño que lo dejó en el puesto 19° de la FP1.
Franco Colapinto hizo su debut en la primera práctica del Gran Premio de Singapur, una edición marcada por el calor extremo y las nuevas tecnologías que buscan mitigarlo, tras las duras condiciones vividas en la carrera de Qatar 2023. Además del desafío climático, el piloto se puso al volante con su A525, un monoplaza impredecible y carente de ritmo competitivo, lo que él describió como de los retos más complicados para esta nueva fecha.
Arrancó el Gran Premio de Singapur
Mientras que la prueba se emitía a las 6:30 en Argentina debido a la diferencia horaria con las tierras asiáticas, Franco Colapinto arrancaba la FP1 en Marina Bay a las 17:30 de Singapur, buscando las mejores variantes para llegar en condiciones a la clasificación del sábado y la gran carrera del domingo.
El argentio se sumó a la pista luego de la salida de Liam Lawson, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Oscar Piastri y Carlos Sainz. En su grupo se agregaron Max Verstappen, Lewis Hamilton, Alex Albon, Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Pierre Gasly, George Russell, Lando Norris, Lance Stroll y Fernando Alonso.
Franco Colapinto terminó 19° en la primera prueba de Singapur
El primer registro de Franco Colapinto fue de 1:37.704 y el de su compañero Pierre Gasly fue de 1:38.416 en giros enfocados en testear el Alpine. Luego de una parada en los boxes y un cambio por neumáticos blandos, Franco Clapinto tuvo su mayor acercamiento a los primeros lugares y la mejor de sus marcas a lo largo de las 26 vueltas. El argentino registró 1:33.601 y apareció en el 14° lugar apenas por delante de Pierre Gasly (0.038).
Su compañero Pierre Gasly salió también con neumáticos blandos y mejoró su propio registro para dar el salto al 13° lugar de la sesión con un tiempo de 1:32.378. Mientras que Colapinto regresó a las gomas duras y se estableció en hasta el final en el puesto 19°, más de dos segundos por encima de los líderes y apenas por delante de un Alex Albon que no logró volver a tener actividad en la sesión tras los problemas en su Williams.
Los resultados finales de la FP1 vinieron con sorpresas. Fernando Alonso quedó como el más veloz de la tanda con 1:31.116 al volante de su Aston Martin, seguido por Charles Leclerc (1:31.266) y Max Verstappen (1:31.392). La próxima práctica libre tendrá lugar a las 10:00 hs en Argentina y 21 hs en Singapur.