Secciones
SociedadActualidad

Horóscopo chino: los signos que deberán cuidarse de estafas y problemas económicos en octubre, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga recomienda que estos tres animales extremen sus precauciones financieras y legales durante este mes.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino
Hace 2 Hs

El décimo mes del año trae consigo desafíos significativos para varios signos del zodíaco oriental. Según las predicciones de la reconocida astróloga Ludovica Squirru, octubre será un período en el que algunos animales del horóscopo chino deberán extremar las precauciones. Advierte sobre una mayor vulnerabilidad a estafas, engaños financieros y la aparición de problemas económicos inesperados que podrían desestabilizar sus cuentas.

Cómo es la mística casa escondida de Ludovica Squirru en Traslasierra

Cómo es la mística casa escondida de Ludovica Squirru en Traslasierra

Squirru detalla en su análisis cuáles son los signos específicos que estarán bajo esta particular lupa de riesgo durante las próximas semanas. Es crucial que estos nativos actúen con cautela, eviten inversiones arriesgadas o decisiones impulsivas y mantengan un ojo vigilante sobre sus finanzas para sortear de la mejor manera posible las turbulencias que, según las estrellas, se avecinan.

Horóscopo chino: los signos que deberán cuidarse de estafas y problemas económicos en octubre, según Ludovica Squirru

El Mono deberá estar alerta por trámites y promesas engañosas

Para los nacidos bajo el signo del Mono, Squirru advierte sobre situaciones delicadas relacionadas con herencias, donaciones o reclamos legales.

La experta recomienda extrema precaución ante promesas de amigos o socios, ya que la confianza rápida podría generar problemas económicos. La clave será solicitar asesoramiento profesional, documentar todo por escrito y evitar improvisaciones que comprometan su estabilidad financiera.

Tigre: su impulsividad puede costarle caro

El Tigre enfrenta un octubre marcado por la impulsividad y la búsqueda de resultados inmediatos. Squirru indica que este signo podría verse involucrado en inversiones arriesgadas, alianzas poco confiables o promesas de ganancias rápidas.

Para minimizar riesgos, se aconseja reducir la ansiedad, leer cuidadosamente la letra chica y evitar compromisos apresurados, priorizando decisiones planificadas y seguras.

Serpiente: está en riesgo de fraudes digitales

Los nativos de la Serpiente deberán prestar atención a estafas digitales, identidades falsas y contratos con condiciones ocultas.

Este período coincide con su ben ming nian (año natal), lo que intensifica los desafíos y aprendizajes. Squirru sugiere actuar con calma, escuchar consejos de personas confiables y aplicar la sabiduría natural del signo para sortear cualquier engaño o riesgo económico.

En este contexto, octubre se presenta como un mes de oportunidades pero también de alertas para algunos signos del horóscopo chino. Mantenerse atentos, informados y prudentes será esencial para proteger el patrimonio y evitar conflictos legales o financieros.

Los signos Mono, Tigre y Serpiente deberán tomar decisiones con cabeza fría y planificar cada movimiento antes de comprometerse en cualquier asunto económico.

Temas Ludovica Squirru
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La drástica decisión de Ludovica Squirru tras la polémica por la presentación de su libro en el Planetario

La drástica decisión de Ludovica Squirru tras la polémica por la presentación de su libro en el Planetario

La Asociación Argentina de Astronomía busca impedir que Ludovica Squirru presente su libro Horóscopo chino 2026 en el Planetario Galileo Galilei

La Asociación Argentina de Astronomía busca impedir que Ludovica Squirru presente su libro "Horóscopo chino 2026" en el Planetario Galileo Galilei

Horóscopo de Ludovica Squirru: los tres signos que sufrirán grandes cambios en octubre

Horóscopo de Ludovica Squirru: los tres signos que sufrirán grandes cambios en octubre

Horóscopo chino de octubre 2025: las predicciones de Ludovica Squirru para cada signo

Horóscopo chino de octubre 2025: las predicciones de Ludovica Squirru para cada signo

Qué le espera a tu signo en octubre según el horóscopo chino de Ludovica Squirru

Qué le espera a tu signo en octubre según el horóscopo chino de Ludovica Squirru

Lo más popular
Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”
1

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
2

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”
3

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes
4

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana
5

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Crean en Tucumán un régimen de protección de testigos de causas de narcomenudeo
6

Crean en Tucumán un régimen de protección de testigos de causas de narcomenudeo

Más Noticias
Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Comentarios