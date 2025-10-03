Horóscopo chino: los signos que deberán cuidarse de estafas y problemas económicos en octubre, según Ludovica Squirru

Squirru detalla en su análisis cuáles son los signos específicos que estarán bajo esta particular lupa de riesgo durante las próximas semanas. Es crucial que estos nativos actúen con cautela, eviten inversiones arriesgadas o decisiones impulsivas y mantengan un ojo vigilante sobre sus finanzas para sortear de la mejor manera posible las turbulencias que, según las estrellas, se avecinan.