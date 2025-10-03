El décimo mes del año trae consigo desafíos significativos para varios signos del zodíaco oriental. Según las predicciones de la reconocida astróloga Ludovica Squirru, octubre será un período en el que algunos animales del horóscopo chino deberán extremar las precauciones. Advierte sobre una mayor vulnerabilidad a estafas, engaños financieros y la aparición de problemas económicos inesperados que podrían desestabilizar sus cuentas.
Squirru detalla en su análisis cuáles son los signos específicos que estarán bajo esta particular lupa de riesgo durante las próximas semanas. Es crucial que estos nativos actúen con cautela, eviten inversiones arriesgadas o decisiones impulsivas y mantengan un ojo vigilante sobre sus finanzas para sortear de la mejor manera posible las turbulencias que, según las estrellas, se avecinan.
Horóscopo chino: los signos que deberán cuidarse de estafas y problemas económicos en octubre, según Ludovica Squirru
El Mono deberá estar alerta por trámites y promesas engañosas
Para los nacidos bajo el signo del Mono, Squirru advierte sobre situaciones delicadas relacionadas con herencias, donaciones o reclamos legales.
La experta recomienda extrema precaución ante promesas de amigos o socios, ya que la confianza rápida podría generar problemas económicos. La clave será solicitar asesoramiento profesional, documentar todo por escrito y evitar improvisaciones que comprometan su estabilidad financiera.
Tigre: su impulsividad puede costarle caro
El Tigre enfrenta un octubre marcado por la impulsividad y la búsqueda de resultados inmediatos. Squirru indica que este signo podría verse involucrado en inversiones arriesgadas, alianzas poco confiables o promesas de ganancias rápidas.
Para minimizar riesgos, se aconseja reducir la ansiedad, leer cuidadosamente la letra chica y evitar compromisos apresurados, priorizando decisiones planificadas y seguras.
Serpiente: está en riesgo de fraudes digitales
Los nativos de la Serpiente deberán prestar atención a estafas digitales, identidades falsas y contratos con condiciones ocultas.
Este período coincide con su ben ming nian (año natal), lo que intensifica los desafíos y aprendizajes. Squirru sugiere actuar con calma, escuchar consejos de personas confiables y aplicar la sabiduría natural del signo para sortear cualquier engaño o riesgo económico.
En este contexto, octubre se presenta como un mes de oportunidades pero también de alertas para algunos signos del horóscopo chino. Mantenerse atentos, informados y prudentes será esencial para proteger el patrimonio y evitar conflictos legales o financieros.
Los signos Mono, Tigre y Serpiente deberán tomar decisiones con cabeza fría y planificar cada movimiento antes de comprometerse en cualquier asunto económico.