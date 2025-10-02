Secuestran cocaína, marihuana y un arma en múltiples allanamientos en busca de Facundo Ale

En una vivienda ubicada en calle Anzorena, entre pasaje Tulipanes y Camino de Sirga, Yerba Buena, se secuestraron cinco envoltorios con marihuana con un peso total de 5,4 kilos, además de un revólver calibre 38 con 12 cartuchos. En el barrio Oeste II, se incautaron 67 bochitas de cocaína.