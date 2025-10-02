Secciones
Secuestran cocaína, marihuana y un arma en múltiples allanamientos en busca de Facundo Ale

Las medidas fueron solicitadas en la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal Criminal N° 1 del Centro Judicial Capital.

Hace 16 Min

En el marco de la causa por abuso y tenencia de armas, el Colegio de Jueces ordenó 33 medidas de allanamiento en distintos puntos de Tucumán. 

Las medidas fueron solicitadas en la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal Criminal N° 1 del Centro Judicial Capital, en la que están imputados Facundo Ale, Casanova Federico Javier Casanova, Valentín Villarreal, Jorge Gonzalez y otros.

Según informó la Unidad Regional Norte, los procedimientos arrojaron resultados positivos en al menos dos domicilios:

En una vivienda ubicada en calle Anzorena, entre pasaje Tulipanes y Camino de Sirga, Yerba Buena, se secuestraron cinco envoltorios con marihuana con un peso total de 5,4 kilos, además de un revólver calibre 38 con 12 cartuchos. En el barrio Oeste II, se incautaron 67 bochitas de cocaína.

Las autoridades adelantaron que en las próximas horas se ampliará la información sobre el resultado del resto de los allanamientos.

