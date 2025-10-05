Shein empieza su desembarco en la vida real

Francia, noviembre, seis ciudades son algunos datos sueltos de hecho histórico que se producirá: una de las tiendas virtuales que creció exponencialmente en pocos años, se convertirá en real. La compañía de moda rápida Shein, famosa por sus productos a muy bajo precio, abrirá sus primeras tiendas permanentes en tierras francesas el próximo mes.
El plan incluye seis aperturas progresivas. París, dentro de los grandes almacenes BHV Marais, y siguiendo por las ciudades de Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges serán las locaciones de las tiendas físicas.
Shein describe esta expansión como una oportunidad para dinamizar los centros urbanos, recuperar grandes almacenes y generar aproximadamente 200 empleos directos e indirectos. La marca asegura que busca también impulsar la moda local a través de su presencia física.
Cuestionada
La empresa china no tiene una reputación tan elogiada como en su autodescripción. Shein, con sede en Singapur y fundada en 2012, es cuestionada por su alto volumen de producción y el impacto ambiental que esto genera. Además, existen denuncias sobre las condiciones laborales en su cadena de proveedores.
En el mundo comercial, muchos la tildan como desleal. Shein emplea a 16.000 personas a nivel mundial y facturó alrededor de U$S 23.000 millones en 2022, consolidándose como uno de los gigantes del comercio digital de ropa y accesorios de bajo costo.
En "modo celeste y blanco"
El impacto económico de este fenómeno es evidente en Argentina: en los primeros cinco meses del año, el país destinó más de u$s1.500 millones a importar ropa. Una cifra que sacude a la industria textil local, golpeada por el aumento de costos, la caída de ventas y una competencia externa con precios imposibles de igualar.
De acuerdo a un informe de la Fundación Pro Tejer, el 67% de las prendas que se consumen en Argentina son importadas, y el porcentaje asciende al 75% en los shoppings. En paralelo, la mitad de las empresas textiles locales vendió menos en lo que va de 2025, y el 60% redujo su planta de personal. Apenas un 35% espera recuperar el uso de su capacidad instalada, aunque sin alcanzar los niveles de 2023.
Shein llega a un país europeo con sus primeras tiendas físicas, prometiendo empleo y revitalización urbana, pese a las críticas. Veremos si logra cambiar el concepto que el mundo comercial tiene de la empresa.