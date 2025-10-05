Secciones
SociedadEstilo de vida

Shein empieza su desembarco en la vida real

La plataforma de ventas on-line abrirá sus primeras tiendas físicas en un país europeo.

Shein empieza su desembarco en la vida real
Hace 3 Hs

Francia, noviembre, seis ciudades son algunos datos sueltos de hecho histórico que se producirá: una de las tiendas virtuales que creció exponencialmente en pocos años, se convertirá en real. La compañía de moda rápida Shein, famosa por sus productos a muy bajo precio, abrirá sus primeras tiendas permanentes en tierras francesas el próximo mes. 

El plan incluye seis aperturas progresivas. París, dentro de los grandes almacenes BHV Marais, y siguiendo por las ciudades de Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges serán las locaciones de las tiendas físicas.

Shein describe esta expansión como una oportunidad para dinamizar los centros urbanos, recuperar grandes almacenes y generar aproximadamente 200 empleos directos e indirectos. La marca asegura que busca también impulsar la moda local a través de su presencia física.

Cuestionada

La empresa china no tiene una reputación tan elogiada como en su autodescripción. Shein, con sede en Singapur y fundada en 2012, es cuestionada por su alto volumen de producción y el impacto ambiental que esto genera. Además, existen denuncias sobre las condiciones laborales en su cadena de proveedores.

En el mundo comercial, muchos la tildan como desleal. Shein emplea a 16.000 personas a nivel mundial y facturó alrededor de U$S 23.000 millones en 2022, consolidándose como uno de los gigantes del comercio digital de ropa y accesorios de bajo costo.

En "modo celeste y blanco" 

El impacto económico de este fenómeno es evidente en Argentina: en los primeros cinco meses del año, el país destinó más de u$s1.500 millones a importar ropa. Una cifra que sacude a la industria textil local, golpeada por el aumento de costos, la caída de ventas y una competencia externa con precios imposibles de igualar.

De acuerdo a un informe de la Fundación Pro Tejer, el 67% de las prendas que se consumen en Argentina son importadas, y el porcentaje asciende al 75% en los shoppings. En paralelo, la mitad de las empresas textiles locales vendió menos en lo que va de 2025, y el 60% redujo su planta de personal. Apenas un 35% espera recuperar el uso de su capacidad instalada, aunque sin alcanzar los niveles de 2023.

Shein llega a un país europeo con sus primeras tiendas físicas, prometiendo empleo y revitalización urbana, pese a las críticas. Veremos si logra cambiar el concepto que el mundo comercial tiene de la empresa.

Temas ChinaFranciaParísSingapur
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas

La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas

Un estudio comprobó que vivir a las corridas nos hace menos cordiales

Un estudio comprobó que vivir a las corridas nos hace menos cordiales

Lo más popular
Milei propone un Código Penal basado en el principio de “mano dura”
1

Milei propone un Código Penal basado en el principio de “mano dura”

Desde thrillers hasta comedias: las series y peliculas que llegan en octubre a Prime Video
2

Desde thrillers hasta comedias: las series y peliculas que llegan en octubre a Prime Video

¿La comida chatarra puede ser tan adictiva como el cigarrillo?
3

¿La comida chatarra puede ser tan adictiva como el cigarrillo?

Santoral del 4 de octubre: día de San Francisco de Asís, patrono de los animales y la ecología
4

Santoral del 4 de octubre: día de San Francisco de Asís, patrono de los animales y la ecología

Las mujeres lideran el 24% de las listas para senador y el 29% de las de diputado
5

Las mujeres lideran el 24% de las listas para senador y el 29% de las de diputado

Ingeniería en Petróleo y otras carreras de la UBA logran las mejores notas un ranking mundial
6

Ingeniería en Petróleo y otras carreras de la UBA logran las mejores notas un ranking mundial

Más Noticias
Las mujeres lideran el 24% de las listas para senador y el 29% de las de diputado

Las mujeres lideran el 24% de las listas para senador y el 29% de las de diputado

Ingeniería en Petróleo y otras carreras de la UBA logran las mejores notas un ranking mundial

Ingeniería en Petróleo y otras carreras de la UBA logran las mejores notas un ranking mundial

Un estudio desaconseja el uso de aspirina en mayores de 60 años con problemas cardiovasculares

Un estudio desaconseja el uso de aspirina en mayores de 60 años con problemas cardiovasculares

“La hora del diablo”: la miniserie de seis capítulos que atrapa a millones en Amazon Prime Video

“La hora del diablo”: la miniserie de seis capítulos que atrapa a millones en Amazon Prime Video

¿Por qué los ratones son los animales predilectos para hacer experimentos?

¿Por qué los ratones son los animales predilectos para hacer experimentos?

Numerología de bodas: cómo elegir la fecha perfecta para tu matrimonio

Numerología de bodas: cómo elegir la fecha perfecta para tu matrimonio

Adiós a los vestidos floreados: conocé la tendencia que se viene para la primavera 2025

Adiós a los vestidos floreados: conocé la tendencia que se viene para la primavera 2025

Santoral del 4 de octubre: día de San Francisco de Asís, patrono de los animales y la ecología

Santoral del 4 de octubre: día de San Francisco de Asís, patrono de los animales y la ecología

Comentarios