Jean Paul Pineda rompió el silencio tras su detención: "Tengo que asumir los errores"

"No tengo nada que hablar. Asumir los errores, nomás, y nada más. Los errores que a veces uno comete en la vida", sostuvo. Consultado sobre un eventual mea culpa, respondió: "No, esas cosas las hablo yo personalmente". Además, agregó que "el tema de mis hijos me tiene afectado hace mucho tiempo. Demasiado".