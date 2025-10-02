Secciones
Jean Paul Pineda rompió el silencio tras su detención: "Tengo que asumir los errores"

El futbolista obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria pero tiene prohibido acercarse a su pareja, quien lo denunció por violencia de género.

Jean Paul Pineda rompió el silencio tras su detención Jean Paul Pineda rompió el silencio tras su detención Biobío
Hace 1 Hs

Jean Paul Pineda protagonizó un nuevo episodio de violencia y esta vez contra su actual pareja. El futbolista fue detenido la madrugada del miércoles en su domicilio de La Florida, luego de una discusión que escaló a golpes.

Según trascendió, ambos compartían bebidas alcohólicas cuando comenzaron a discutir por una razón que se desconoce públicamente. La agresión mutua provocó lesiones leves, por lo que fueron trasladados a un SAPU para constatar los daños. 

La Fiscalía formalizó a Pineda por amenazas y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. El tribunal decretó arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a la víctima. Al salir del Centro de Justicia, intentó guardar silencio, pero finalmente entregó declaraciones a los medios que estuvieron presentes.

Jean Paul Pineda rompe el silencio tras su detención: "Tengo que asumir los errores"

"No tengo nada que hablar. Asumir los errores, nomás, y nada más. Los errores que a veces uno comete en la vida", sostuvo. Consultado sobre un eventual mea culpa, respondió: "No, esas cosas las hablo yo personalmente". Además, agregó que "el tema de mis hijos me tiene afectado hace mucho tiempo. Demasiado".

Sobre lo que viene en adelante, Jean Paul Pineda aseguró que solo le queda "ser fuerte y tratar de recuperar a mis hijos, nada más". 

Cabe recordar que esta no es la primera vez que enfrenta la justicia por violencia intrafamiliar. En marzo de 2024, fue detenido tras agredir a su entonces esposa, Faloon Larraguibel, mientras se encontraba en estado de ebriedad.

