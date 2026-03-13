En China la IA es heroína, pero con límites establecidos por los tribunales

La IA puede hacer que la empresa gane más, pero no a costa de crear un ejército de desempleados. El "heroísmo" de la IA termina donde empieza el riesgo de descontento popular. En el plano educativo, las universidades chinas ya reformulan sus planes de estudio. La casa de estudios ShanghaiTech lanzó "micro-especializaciones" con pensamiento crítico y creatividad. "Debemos entrenarlos para hacer preguntas. Si tu pensamiento no es agudo, no vas a ganarle a los robots", sintetizó su el rector de la casa de estudios, Yin Jie.