"Una relación tóxica": los impactantes detalles del violento episodio entre Jean Paul Pineda y su pareja

Vecinos del deportista entregaron detalles del episodioy señalaron que este tipo de hechos son reiterativos.

Hace 1 Hs

El ex futbolista Jean Paul Pineda fue detenido nuevamente por un episodio de violencia, esta vez con su actual pareja, en un hecho que incluyó “golpes de pies y puños”.

Vecinos del deportista entregaron detalles del episodio al matinal Contigo en la mañana (CHV), señalando que este tipo de hechos son reiterativos. Uno de ellos aseguró que están “cansados” de los episodios violentos que ocurren en cualquier horario y que, desde el lunes, se han incrementado nuevamente.

“Música a alto volumen hasta altas horas de la madrugada y se nota que comienzan a beber, a golpearse. Lo de anoche fue escandaloso, eran como las 10 de la noche y terminó como a la 1 de la mañana. Tienen una relación bastante tóxica”, relató.

El mismo vecino agregó que Pineda no solo ha protagonizado agresiones con su pareja, sino también con auxiliares, conserjes y mayordomos del edificio, acumulando varias multas.

Respecto al episodio de la noche del martes, señaló que la mujer quedó descalza en el pasillo tras ser sacada del departamento. “Él le cerró la puerta y como no la dejaron entrar, comenzó a dar golpes de puños y pies a la puerta. Incluso lanzó desde el balcón sus pertenencias, como ropa y perfumes”, detalló.

Por su parte, una vecina afirmó que “el nivel de agresividad que tiene él es increíble” y que también ha tenido conflictos con otros residentes del lugar.

“Ayer le dije a mis papás, tratando de escuchar lo que conversaban, que se notaba que él no estaba en todos sus sentidos y ella tampoco, por la forma en que hablaban”, concluyó.

