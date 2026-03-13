Volvieron las Spice Girls, pero no a los escenarios

El videoclip también fue un éxito porque contó con la particularidad de ser filmado en una sola secuencia sin edición alguna. Su director fue Johan Camitz que usó como locación el Midland Grand Hotel de Londres, hoy conocido como St. Pancras Renaissance Hotel. En una entrevista, Halliwell explicó que el clip no estaba muy preparado y que se hacía todo con un punto de improvisación, muy en sintonía con la espontaneidad que más tarde las caracterizó durante toda su carrera.