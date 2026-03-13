Volvieron las Spice Girls, pero no a los escenarios

Como Freddie Mercury, Elton John, David Bowie, George Michael, Shirley Bassey y Paul McCartney, las Spice Girls tendrán su moneda. Así, aunque no presencialmente, el grupo pop de mujeres más exitoso hasta el momento vuelve a reunirse porque estará en la colección "Music Legend" de la "The British Royal Mint", la casa de la moneda británica. Desde 1996, cuando alcanzaron el número uno en 37 países, las Spice Girls impulsaron un movimiento que inspiró a millones con el lema “Girl Power” (Poder Femenino).
“Nunca imaginamos convertirnos en el primer grupo femenino con su propia moneda. ¡Un momento inolvidable para el Girl Power! Es un honor ser reconocidas por The Royal Mint en un año tan especial, cuando celebramos 30 años de nuestro debut”, describió la banda.
La moneda, que tiene varias versiones, ya está disponible en la web de la casa monetaria británica. La pieza fue creada por el artista Ffion Gwillim, su diseño captura a las cinco damas posando en silueta junto a sus autógrafos auténticos.
Por primera vez en la colección “Leyendas de la Música”, además, se lanzan cinco paquetes de edición limitada: 15.000 unidades por diseño personalizado de las integrantes Emma Bunton, Geri Halliwell, Victoria Beckham, Mel B y Mel C. La más accesible cuesta 18.50 libras esterlinas, casi $35.000. La más cara, de la que solo hay en disponibilidad 30 unidades, tiene un costo de 10.530 libras esterlinas.
La canción que marcó el éxito
“Wannabe” se convirtió casi en un himno mundial. Su letra une solidaridad y amistad. La canción se escuchó por primera vez el 8 de julio de 1996 y se convirtió en el sencillo más vendido de un grupo femenino. La composición la hicieron las cinco británicas junto a Matt Rowe y Richard Stannard.
El videoclip también fue un éxito porque contó con la particularidad de ser filmado en una sola secuencia sin edición alguna. Su director fue Johan Camitz que usó como locación el Midland Grand Hotel de Londres, hoy conocido como St. Pancras Renaissance Hotel. En una entrevista, Halliwell explicó que el clip no estaba muy preparado y que se hacía todo con un punto de improvisación, muy en sintonía con la espontaneidad que más tarde las caracterizó durante toda su carrera.