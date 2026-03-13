España se suma a los países que restringen el consumo de bebidas energéticas

Si bien no hay países que prohíban las bebidas energéticas de forma absoluta para toda la población, la tendencia global creciente a retingir su venta a menores de edad se adopta. En España implementarán restricciones dirigidas a los menores de 16 años que no podrán comprar el líquido que, mayormente, se compone de cafeína y taurina. La medida la anunció el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 Pablo Bustinduy. También dijo que la prohibición se ampliará a los 18 años en caso de que la bebida contenga más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.
Kazajistán, Polonia, Lituania, Letonia, Honduras, Reino Unido y Noruega son otras naciones que tienen algún tipo de legislación vinculada al consumo de bebidas energéticas.
Según los relevamientos de consultoras españolas, nueve de cada 10 personas están de acuerdo con la medida. La composición química de la bebida tiene un elevado contenido en cafeína que equivale a casi un café y medio expreso si el envase es de 330 milímetros, una dosis alta para niños y adolescentes, su efecto se potencia con la taurina. Los efectos no proporcionan en esta población ningún beneficio para la salud. Al contrario, pueden ser causa de su deterioro por eso es que se adopta la medida destinada a proteger la salud infantil y juvenil.
La literatura científica ha constatado que el alto contenido en cafeína y azúcar de este tipo de bebidas pueden generar problemas como taquicardias, arritmias, ansiedad, hipertensión, deshidratación, insomnio y, en casos extremos, convulsiones o infartos. Además, su consumo habitual se asocia a obesidad y diabetes tipo 2, y su mezcla con alcohol potencia riesgos de intoxicación etílica.
En el país y las variables
En Argentina no hay una prohibición nacional uniforme, pero sí restricciones con leyes provinciales y un debate legislativo muy activo en este momento. Las provincias con prohibiciones vigentes de venta de bebidas energizantes a menores de 18 años son: Santa Cruz, La Pampa, Chaco y Santiago del Estero.
Además de la edad, los países suelen aplicar otras formas parciales de prohibición. En casi toda la Unión Europea (UE) y gran parte de América Latina, está prohibida su venta en cafeterías o máquinas expendedoras dentro de centros educativos. En México como en varios países de la UE prohíben anuncios dirigidos específicamente a niños o en horarios infantiles. Algunos países aplican "impuestos al azúcar" o a las bebidas con cafeína para desincentivar el consumo masivo sin llegar a la prohibición total.