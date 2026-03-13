España se suma a los países que restringen el consumo de bebidas energéticas

Según los relevamientos de consultoras españolas, nueve de cada 10 personas están de acuerdo con la medida. La composición química de la bebida tiene un elevado contenido en cafeína que equivale a casi un café y medio expreso si el envase es de 330 milímetros, una dosis alta para niños y adolescentes, su efecto se potencia con la taurina. Los efectos no proporcionan en esta población ningún beneficio para la salud. Al contrario, pueden ser causa de su deterioro por eso es que se adopta la medida destinada a proteger la salud infantil y juvenil.