En plena cuenta regresiva para la entrega de los Oscar, la Academia convocó a Barbra Streisand

El vínculo

Cuando el apuesto actor falleció, Streisand compartió una publicación en Instagram donde lo recordó, habló sobre cómo se conocieron y sobre lo que los hacía diferentes. “Cada día en el set de ‘The Way We Were’ era emocionante, intenso y pura alegría. Éramos tan opuestos: él era del mundo de los caballos; yo era alérgica a ellos; sin embargo, seguimos tratando de averiguar más sobre el otro, al igual que los personajes de la película“, escribió. En la misma publicación agregó una foto de ellos en los años 70.