En plena cuenta regresiva para la entrega de los Oscar, la Academia convocó a Barbra Streisand

La cantante y actriz tomaría el rol protagónico durante el segmento que homenajea a actores fallecidos.

EXITOSOS. Streisand y Redford cuando eran jóvenes. EXITOSOS. Streisand y Redford cuando eran jóvenes.
Hace 2 Hs

De producirse sería un regreso histórico porque desde 2013 no se presentaba en los Oscar. Si el domingo 15 Barbra Streisand aparece en el escenario del Dolby Theatre de Hollywood las tratativas verán la luz del espectáculo porque la actriz y cantante formará parte del tramo “In Memorian” para rendir homenaje a Robert Redford. Desde los Oscar 2013, Streisand no actuaba en la entrega de premios de cine más respetada cuando también cantó en el segmento de recuerdos para homenajear al compositor Marvin Hamlisch.

La canción que se espera que interprete es el clásico tema principal de la película, "The Way We Were", composición que ganó el premio en 1974. Las conversaciones con la legendaria artista están avanzadas. La idea de que Streisand sea la encargada del “In Memoriam” de este año se debe a su relación con Redford, conocida como una de las amistades más sólidas de Hollywood.

El vínculo 

Cuando el apuesto actor falleció, Streisand compartió una publicación en Instagram donde lo recordó, habló sobre cómo se conocieron y sobre lo que los hacía diferentes. “Cada día en el set de ‘The Way We Were’ era emocionante, intenso y pura alegría. Éramos tan opuestos: él era del mundo de los caballos; yo era alérgica a ellos; sin embargo, seguimos tratando de averiguar más sobre el otro, al igual que los personajes de la película“, escribió. En la misma publicación agregó una foto de ellos en los años 70.

Además de Redford, este año seguro estarán incluidos en el “In Memoriam”: Rob Reiner, Diane Keaton, Catherine O’Hara y Val Kilmer.

