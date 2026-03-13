Y los Oscar serán presentados por…

La entrega 98 de los premios Oscar programada para dentro de dos domingos acumula más brillo tras el anuncio del resto de los presentadores que entregarán las estatuillas. El español Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore y los ganadores en las categorías de interpretación de la pasada edición ya garantizaban una entrega estelar, ahora con el anuncio de la presencia de Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas y Gwyneth Paltrow la Academia mantiene y logra firmemente reflejar la diversidad y excelencia del cine contemporáneo.
Así los Oscar aseguran que el evento no solo sea relevante para los seguidores de las producciones de la pantalla grande, sino también entretenido para los millones de espectadores que seguirán la transmisión. Los Oscar tendrán como presentador por segundo año consecutivo a Conan O’Brien.
La tradición moderna y la espera por otra estrella
Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña son los otros actores que estarán en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles. La elección como presentadores forma parte de una tradición de los Oscar en la que se invita a los ganadores anteriores a dar los premios a los triunfadores de la siguiente edición.
Brody ganó en la edición de 2025 en la categoría “Mejor Actor” por su papel en la película "The Brutalist", sumando la segunda estatuilla de su carrera. Madison ganó en la categoría “Mejor Actriz” por su actuación en “Anora”. Culkin ganó como "Mejor Actor de Reparto" por su papel en “A Real Pain”, mientras que Saldaña triunfó como actriz de reparto por ‘Emilia Pérez’.
Barbra Streisand, en tanto, se encuentra en negociaciones con la Academia de cine de Hollywood para presentarse durante la ceremonia que se hará en Los Ángeles, Estados Unidos. De acuerdo con la información publicada por la revista Variety, la posible actuación se plantea como un tributo a la memoria de Robert Redford durante el segmento tradicional “In Memoriam”, el espacio que la Academia reserva cada año para recordar a los profesionales de la industria cinematográfica que han fallecido en los 12 meses anteriores.