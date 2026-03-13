Y los Oscar serán presentados por…

Barbra Streisand, en tanto, se encuentra en negociaciones con la Academia de cine de Hollywood para presentarse durante la ceremonia que se hará en Los Ángeles, Estados Unidos. De acuerdo con la información publicada por la revista Variety, la posible actuación se plantea como un tributo a la memoria de Robert Redford durante el segmento tradicional “In Memoriam”, el espacio que la Academia reserva cada año para recordar a los profesionales de la industria cinematográfica que han fallecido en los 12 meses anteriores.