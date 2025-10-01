El oscuro prontuario de Jean Paul Pineda: agresiones a sus parejas y manejo en estado de ebriedad

Volvieron a detener al ex futbolista, Jean Paul Pineda, y esta vez, por una nuevo episodio de violencia contra su pareja. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la comuna de La Florida. Desde Carabineros informaron que ambos consumían alcohol cuando comenzaron una discusión que rápidamente escaló a agresiones físicas con golpes de puños y patadas.
Los implicados fueron detenidos y llevados al Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) Villa O'Higgins para constatar lesiones, donde se les diagnosticó heridas leves. Por un lado, Pineda quedó detenido y pasará a control de detención en el bloque PM, mientras la mujer fue puesta en libertad.
Agresiones a sus parejas y conducción en estado de ebriedad: el historial de detenciones de Jean Paul Pineda
2015
Mientras era jugador del club Córdoba de España, el otrora delantero fue detenido por conducir en estado de ebriedad el 26 de diciembre de 2015 en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana.
El ex Colo Colo fue sorprendido mientras conducía su automóvil Porsche en contra del tránsito por la Avenida Vitacura. Tras ser detenido, fue llevado a un centro de salud para someterlo a prueba de alcoholemia, que habría arrojado 1.54 grados de alcohol por litro de sangre. Pineda no presentaba antecedentes y quedó en libertad.
2024
En marzo del 2024, Pineda fue detenido por violencia intrafamiliar en contra de su ex esposa, Faloon Larraguibel, en la comuna de La Florida. Los hechos se registraron cerca de las 2.40 horas, cuando -según declaró la víctima- el ex Unión Española llegó ebrio a la vivienda y despertó a la mujer para reclamarle una supuesta infidelidad.
En ese contexto, Pineda habría atacado a Larraguibel, lanzándole golpes de puño hacia la cabeza y el tórax de la mujer. El ex jugador fue detenido por la policía y fue sometido al proceso judicial respectivo.
2025
En febrero de este año, fue detenido tras chocar en estado de ebriedad en La Pintana. El otrora jugador además intentó darse a la fuga del lugar del accidente y marcó 1.43 en el alcotest.
El ex delantero habría ido a exceso de velocidad y así chocó de manera frontal a otro conductor, quien era un ex funcionario de Carabineros. Fue detenido por personal policial en bicicleta y fue enviado a la comisaría de La Pintana.