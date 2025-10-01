El oscuro prontuario de Jean Paul Pineda: agresiones a sus parejas y manejo en estado de ebriedad

Volvieron a detener al ex futbolista, Jean Paul Pineda, y esta vez, por una nuevo episodio de violencia contra su pareja. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la comuna de La Florida. Desde Carabineros informaron que ambos consumían alcohol cuando comenzaron una discusión que rápidamente escaló a agresiones físicas con golpes de puños y patadas.