"Nadie Dice Nada" anuncia una función en el teatro Gran Rex: ¿cuánto cuestan las entradas?

El popular show de streaming "Nadie Dice Nada" sorprendió a los fanáticos de Luzu TV, cuando anunciaron que harán un show en el teatro Gran Rex. Esta vez será renovado y diferente a los anteriores, incluso de los que vienen haciendo giras por los teatros del resto del país.
Está confirmada la fecha, el 1 de noviembre. El programa liderado por Nicolás Occhiato junto a Momi Giardina, Ángela Torres, Santi Talledo y Martín Garabal advierten estar "muy manijas" y emocionados por el encuentro. El ciclo viene de una muy buena racha. Además de su gira por teatros en provincias, hace unas semanas rompieron un récord de audiencia impensado, más de 200 mil personas conectadas en simultáneo durante una de sus emisiones regulares.
Cuanto cuestan las entradas
Entradas para Nadie Dice Nada en el Gran Rex
-Platea 375.000 ARS
-Platea 470.000 ARS
-Super Pullman 165.000 ARS
-Super Pullman 260.000 ARS
-Pullman 155.000 ARS
-Pullman 245.000 ARS
-Pullman 340.000 ARS
-Pullman 435.000 ARS
Nadie dice nada en Tucumán, la tercera presentación de 2025
Esta mañana, en diálogo con LA GACETA Play, Raúl Armisén, director del Teatro Mercedes Sosa, analizó el fenómeno Luzu TV. “En 11 años de historia del teatro, no nos pasó esto”, dijo respecto a la rapidísima venta de entradas. “Hemos agotado muchas funciones en más de una oportunidad, las hemos agotado en el día, hemos vivido este tipo de situaciones, pero tan rápido, nunca”, sentenció el director.
Además de la primera y segunda función a las 19 y 21 el viernes 10 de octubre, confirmó que ya se acordó una tercera presentación. El show agregado será el domingo 12 de octubre, pero aún no se anunció desde qué hora se venderán las entradas. En cambio, Armisén indicó que desde las 11, en la transmisión de Youtube o las redes Nadie dice Nada, se dará más información.
En un principio, la propuesta fue hacer venta de entradas únicamente por ventanilla en el teatro. Pero la producción de Luzu TV se negó a la oferta, para dar también la posibilidad de hacer la compra a su público de las provincias cercanas de la región. Las entradas tienen un costo que parte de los $30.000. Las butacas más cercanas cuestan $60.500.