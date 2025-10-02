Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

"Nadie Dice Nada" anuncia una función en el teatro Gran Rex: ¿cuánto cuestan las entradas?

Adelantan que esta vez el show será renovado y diferente a los anteriores.

Nadie Dice Nada anuncia una función en el teatro Gran Rex: ¿cuánto cuestan las entradas?
Hace 2 Hs

El popular show de streaming "Nadie Dice Nada" sorprendió a los fanáticos de Luzu TV, cuando anunciaron que harán un show en el teatro Gran Rex. Esta vez será renovado y diferente a los anteriores, incluso de los que vienen haciendo giras por los teatros del resto del país. 

Luis Brandoni suspendió una función en el Teatro Liceo por un problema de salud

Luis Brandoni suspendió una función en el Teatro Liceo por un problema de salud

Está confirmada la fecha, el 1 de noviembre. El programa liderado por Nicolás Occhiato junto a Momi Giardina, Ángela Torres, Santi Talledo y Martín Garabal advierten estar "muy manijas" y emocionados por el encuentro. El ciclo viene de una muy buena racha. Además de su gira por teatros en provincias, hace unas semanas rompieron un récord de audiencia impensado, más de 200 mil personas conectadas en simultáneo durante una de sus emisiones regulares.

Cuanto cuestan las entradas

Entradas para Nadie Dice Nada en el Gran Rex

-Platea 375.000 ARS

-Platea 470.000 ARS

-Super Pullman 165.000 ARS

-Super Pullman 260.000 ARS

-Pullman 155.000 ARS

-Pullman 245.000 ARS

-Pullman 340.000 ARS

-Pullman 435.000 ARS

Nadie dice nada en Tucumán, la tercera presentación de 2025

Esta mañana, en diálogo con LA GACETA Play, Raúl Armisén, director del Teatro Mercedes Sosa, analizó el fenómeno Luzu TV. “En 11 años de historia del teatro, no nos pasó esto”, dijo respecto a la rapidísima venta de entradas. “Hemos agotado muchas funciones en más de una oportunidad, las hemos agotado en el día, hemos vivido este tipo de situaciones, pero tan rápido, nunca”, sentenció el director.

Además de la primera y segunda función a las 19 y 21 el viernes 10 de octubre, confirmó que ya se acordó una tercera presentación. El show agregado será el domingo 12 de octubre, pero aún no se anunció desde qué hora se venderán las entradas. En cambio, Armisén indicó que desde las 11, en la transmisión de Youtube o las redes Nadie dice Nada, se dará más información.

En un principio, la propuesta fue hacer venta de entradas únicamente por ventanilla en el teatro. Pero la producción de Luzu TV se negó a la oferta, para dar también la posibilidad de hacer la compra a su público de las provincias cercanas de la región. Las entradas tienen un costo que parte de los $30.000. Las butacas más cercanas cuestan $60.500.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
3

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
4

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
5

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”
6

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Más Noticias
Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Comentarios