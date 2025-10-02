"Nadie Dice Nada" anuncia una función en el teatro Gran Rex: ¿cuánto cuestan las entradas?

Además de la primera y segunda función a las 19 y 21 el viernes 10 de octubre, confirmó que ya se acordó una tercera presentación. El show agregado será el domingo 12 de octubre, pero aún no se anunció desde qué hora se venderán las entradas. En cambio, Armisén indicó que desde las 11, en la transmisión de Youtube o las redes Nadie dice Nada, se dará más información.