Luis Brandoni suspendió una función en el Teatro Liceo por un problema de salud

Preocupa el estado del actor de 85 años, que debió ausentarse del escenario.

Hace 1 Hs

El reconocido actor Luis Brandoni generó preocupación este miércoles tras conocerse que debió suspender la función de la obra ¿Quién es quién?, que protagoniza junto a Soledad Silveyra en el Teatro Liceo, debido a una indisposición física.

Qué le pasó a Luis Brandoni

Según informó la cuenta oficial de Multiteatro en la red social X (antes Twitter), Brandoni, de 85 años, no pudo salir a escena por un problema de salud que no fue detallado en un parte médico oficial.

“La función de ¿Quién es quién? de este miércoles 24 de septiembre queda suspendida por indisposición física del señor Luis Brandoni”, señalaron desde la productora.

Qué pasará con las entradas

La producción informó que las entradas adquiridas para la fecha suspendida podrán canjearse o devolverse a través de los mismos canales por los que fueron compradas. Además, recordaron que las próximas funciones ya se encuentran a la venta.

La obra ¿Quién es quién?

El espectáculo, dirigido por Manuel González Gil, reúne a Brandoni y Soledad Silveyra en el escenario del Teatro Liceo, con funciones regulares en la cartelera porteña.

Expectativa por su evolución

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial sobre la salud del actor. La noticia generó mensajes de apoyo y pronta recuperación en redes sociales por parte de colegas y seguidores del histórico intérprete de cine, teatro y televisión.

