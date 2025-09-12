Secciones
EspectáculosFamosos

Confirman la tercera función de "Nadie Dice Nada" en el Mercedes Sosa

El horario de inicio de venta de entradas será comunicado en la transmisión de "Nadie dice Nada" de esta mañana.

Al menos los cinco integrantes que llevan más tiempo en Nadie dice Nada llegarán a Tucumán en octubre. Al menos los cinco integrantes que llevan más tiempo en Nadie dice Nada llegarán a Tucumán en octubre.
Hace 1 Hs

Hace apenas cuatro días la productora de Nicolás Occhiato, Luzu TV, anunció su primera presentación en Tucumán. Pero un solo recinto lleno del Teatro Mercedes Sosa parece quedar corto para lo que demanda el público local, porque la productora se vio obligada a anunciar una segunda función y ahora, autoridades del teatro, anunciaron una tercera función.

Nadie Dice Nada de Luzu TV llega a Tucumán con un show en el Mercedes Sosa

Nadie Dice Nada de Luzu TV llega a Tucumán con un show en el Mercedes Sosa

“Nos vamos al norte! Nadie dice Nada llega a Tucumán!!”, escribieron este lunes 8 de septiembre en el flyer de anuncio de @nadiedienada en Instagram. La publicación superó los 45.000 Me gusta y cientos de personas pidieron más presentaciones. Es que apenas salieron a la venta las primeras entradas, quedaron agotadas.

En respuesta a la demanda de su público, Occhiato acordó una segunda presentación para el mismo día, el próximo 10 de octubre. Desde la organización del teatro incluso debieron revisar detalles de la página web, que colapsó por la cantidad de gente que intentó ingresar. Para sorpresa de los streamers, la segunda función agotó entradas en menos de 10 minutos

Tercera presentación de Nadie dice Nada en Tucumán

Esta mañana, en diálogo con LA GACETA Play, Raúl Armisén, director del Teatro Mercedes Sosa, analizó el fenómeno Luzu TV. “En 11 años de historia del teatro, no nos pasó esto”, dijo respecto a la rapidísima venta de entradas. “Hemos agotado muchas funciones en más de una oportunidad, las hemos agotado en el día, hemos vivido este tipo de situaciones, pero tan rápido, nunca”, sentenció el director.

Además de la primera y segunda función a las 19 y 21 el viernes 10 de octubre, confirmó que ya se acordó una tercera presentación. El show agregado será el domingo 12 de octubre, pero aún no se anunció desde qué hora se venderán las entradas. En cambio, Armisén indicó que desde las 11, en la transmisión de Youtube o las redes Nadie dice Nada, se dará más información.

En un principio, la propuesta fue hacer venta de entradas únicamente por ventanilla en el teatro. Pero la producción de Luzu TV se negó a la oferta, para dar también la posibilidad de hacer la compra a su público de las provincias cercanas de la región. Las entradas tienen un costo que parte de los $30.000. Las butacas más cercanas cuestan $60.500.

Temas Raúl Armisén
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nadie Dice Nada de Luzu TV llega a Tucumán con un show en el Mercedes Sosa

Nadie Dice Nada de Luzu TV llega a Tucumán con un show en el Mercedes Sosa

Lo más popular
Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
1

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
2

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
3

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
4

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
5

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Jaldo, tras la designación de Catalán como ministro: “Me alegré”
6

Jaldo, tras la designación de Catalán como ministro: “Me alegré”

Más Noticias
El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Comentarios