Confirman la tercera función de "Nadie Dice Nada" en el Mercedes Sosa

Hace apenas cuatro días la productora de Nicolás Occhiato, Luzu TV, anunció su primera presentación en Tucumán. Pero un solo recinto lleno del Teatro Mercedes Sosa parece quedar corto para lo que demanda el público local, porque la productora se vio obligada a anunciar una segunda función y ahora, autoridades del teatro, anunciaron una tercera función.
“Nos vamos al norte! Nadie dice Nada llega a Tucumán!!”, escribieron este lunes 8 de septiembre en el flyer de anuncio de @nadiedienada en Instagram. La publicación superó los 45.000 Me gusta y cientos de personas pidieron más presentaciones. Es que apenas salieron a la venta las primeras entradas, quedaron agotadas.
En respuesta a la demanda de su público, Occhiato acordó una segunda presentación para el mismo día, el próximo 10 de octubre. Desde la organización del teatro incluso debieron revisar detalles de la página web, que colapsó por la cantidad de gente que intentó ingresar. Para sorpresa de los streamers, la segunda función agotó entradas en menos de 10 minutos
Tercera presentación de Nadie dice Nada en Tucumán
Esta mañana, en diálogo con LA GACETA Play, Raúl Armisén, director del Teatro Mercedes Sosa, analizó el fenómeno Luzu TV. “En 11 años de historia del teatro, no nos pasó esto”, dijo respecto a la rapidísima venta de entradas. “Hemos agotado muchas funciones en más de una oportunidad, las hemos agotado en el día, hemos vivido este tipo de situaciones, pero tan rápido, nunca”, sentenció el director.
Además de la primera y segunda función a las 19 y 21 el viernes 10 de octubre, confirmó que ya se acordó una tercera presentación. El show agregado será el domingo 12 de octubre, pero aún no se anunció desde qué hora se venderán las entradas. En cambio, Armisén indicó que desde las 11, en la transmisión de Youtube o las redes Nadie dice Nada, se dará más información.
En un principio, la propuesta fue hacer venta de entradas únicamente por ventanilla en el teatro. Pero la producción de Luzu TV se negó a la oferta, para dar también la posibilidad de hacer la compra a su público de las provincias cercanas de la región. Las entradas tienen un costo que parte de los $30.000. Las butacas más cercanas cuestan $60.500.