Así es la mansión de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en Miami

La historia de amor entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel atraviesa uno de sus mejores momentos. Tras un tiempo separados, la pareja decidió apostar nuevamente a la relación y se instaló en una propiedad exclusiva en el sur de Florida, diseñada para disfrutar del clima y la vida en Miami. Según trascendió, la recomendación para elegir la casa vino de la mamá de Tini, quien conoce la zona y tuvo un papel clave en la decisión.