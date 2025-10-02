Así es la mansión de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en Miami

La historia de amor entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel atraviesa uno de sus mejores momentos. Tras un tiempo separados, la pareja decidió apostar nuevamente a la relación y se instaló en una propiedad exclusiva en el sur de Florida, diseñada para disfrutar del clima y la vida en Miami. Según trascendió, la recomendación para elegir la casa vino de la mamá de Tini, quien conoce la zona y tuvo un papel clave en la decisión.
Cómo es la lujosa mansión por dentro
La vivienda fue adquirida por Rodrigo luego de su separación, con la certeza de que en algún momento volverían a estar juntos. Hoy, esta mansión es el hogar donde planean convivir en esta nueva etapa de la relación.
Con un valor estimado de 3,7 millones de dólares, la propiedad cuenta con una sola planta, lo que facilita la movilidad de los hijos de Rodrigo y las mascotas de la pareja. Está construida sobre un amplio lote rodeado de verde y combina un diseño moderno con terminaciones de calidad, sin recurrir a excesos de lujo. Aunque no es la más grande del barrio, se destaca por su elegancia y funcionalidad.
Uno de los puntos fuertes es la pileta climatizada, pensada para disfrutarse durante todo el año, incluso en invierno. Además, la casa ofrece espacios amplios y cómodos, ideales para la vida de una pareja de famosos, desde las zonas sociales hasta las habitaciones bien distribuidas.
Un cambio de vida sincronizado con su carrera
La decisión de mudarse a esta mansión coincidió con un momento especial para ambos. Tini fue invitada a cantar en un show de Coldplay, junto a Chris Martin, mientras Rodrigo juega en el Inter de Miami. La pareja aprovechó la ocasión para instalarse en esta propiedad que combina comodidad, lujo discreto y espacios ideales para disfrutar del clima y la vida en la ciudad.