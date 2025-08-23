¿Se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul?: trascendió cuándo y dónde sería la boda

¿Cuándo sería la ceremonia y en dónde?

Las fechas específicas aún no están confirmadas, pero habría un plazo estipulado. “Se van a casar en Argentina. Voy a abrir el rango de día, la idea sería para la segunda quincena de diciembre y antes de las fiestas. A mí me dicen los días entre el 16 y el 20. Me la jugaría por el 18 y utilizo el potencial porque reservar fechas con una agenda como la de un jugador de fútbol es un poco más difícil”, reveló la periodista Cande Mazzone.