¿Se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul?: trascendió cuándo y dónde sería la boda

La reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estaría cada vez más cerca de convertirse en un "sí quiero" frente al altar. La pareja, que ya se vio reunida en múltiples eventos masivos, ya habría comenzado con los preparativos mayores para su casamiento, con el predio de la ceremonia ya escogido y una fecha definida para este evento único.
Desde Los ángeles de la Mañana LAM (América TV) revelaron que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se casarían en Argentina para diciembre de este año. La gran ceremonia ocurriría en el Dok Harás, un predio en el que Oriana Sabatini y Paulo Dybala, así como Stefi Rpoitman y Ricky Montaner también escogieron para confirmar su unión.
¿Cuándo sería la ceremonia y en dónde?
Las fechas específicas aún no están confirmadas, pero habría un plazo estipulado. “Se van a casar en Argentina. Voy a abrir el rango de día, la idea sería para la segunda quincena de diciembre y antes de las fiestas. A mí me dicen los días entre el 16 y el 20. Me la jugaría por el 18 y utilizo el potencial porque reservar fechas con una agenda como la de un jugador de fútbol es un poco más difícil”, reveló la periodista Cande Mazzone.
Mientras que el Dok Haras, el lugar que habría escogido la pareja, es un lujoso salón de casamientos ubicado en Exaltación de la Cruz, que como detallaron desde LAM, tiene todas las comodidades, incluyendo un espacio para celebrar una ceremonia religiosa.
Presupuesto y comodidades
“Él no se casó con Camila (Homs), por lo que podrían hacer un evento religioso también, pero yo no sé si un evento religioso es lo que ellos van a querer. El lugar te ofrece todo y tenés una capilla. El precio no baja de los 150 mil dólares y es un lugar bárbaro. El nivel es espectacular y los servicios que vos podés contratar como catering son uno o dos, que son los mejores del país”, agregó Pepe Ochoa al respecto.
“Recordemos que cuando se casó allí Paulo Dybala con Oriana Sabatini había entregado los vinos en su momento Leandro Paredes. Y lo único que tuvo que pagar para que lo dejaran hacerlo fue el descorche. Lo único que en este lugar se puede más o menos negociar es el tema de las bebidas, no la comida ni la ambientación”, analizó el periodista sobre el presupuesto que invertirían ambos al organizar esta multitudinaria fiesta.
Invitados de lujo
La lista de invitados no será acotada, y tendrá los nombres más resonantes del ámbito público. En ella se encontrarían Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Mandinha Martínez, Leandro Paredes y Camila Galante, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Chris Martin, Enzo Fernández y Valentina Cervantes, Stefi Roitman y Ricky Montaner, Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, Lisandro Martínez y Muri López, Emilia Mernes y Duki, Lele Pons, Lola Índigo, Nicki Nicole, La Joaqui y Luck Ra, Tiago PZK y Lizardo Ponce, entre otros.
La pareja habría decidido celebrar en este mes un tanto agitado debido a las fiestas de fin de año ya que se encuentran sujetos a la conclusión de los torneos de fútbol. Por lo tanto, Rodrigo De Paul como sus amigos futbolistas podrían disfrutar del evento sin complicaciones laborales. A su vez, hacia finales de noviembre se dará el cierre de la gira Futttura de Tini Stoessel en el país, dejándole casi medio mes a la cantante para abocarse de lleno a los preparativos de su casamiento.