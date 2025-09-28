Lali Espósito entregó la Concha de Plata a la tucumana Camila Plaate en el Festival de San Sebastián

El cine argentino logró un hito en el Festival de San Sebastián: Camila Plaate, actriz tucumana, obtuvo la Concha de Plata a la Mejor Interpretación de Reparto por su papel en "Belén", film dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi. El galardón, entregado por la jurado Lali Espósito, marca un reconocimiento al talento emergente y al compromiso social de las historias locales, consolidando la fuerza del cine argentino en festivales mundiales.
Al recibir el premio, Plaate, quien vestía de negro con tacos rojos y una cinta verde por la lucha del aborto legal, dedicó la "Concha de Plata al movimiento de mujeres tucumanas, argentinas y del mundo que lograron la liberación de Belén".
Este triunfo subraya la importancia de "Belén", la cual narra el caso real de Julieta, una joven procesada por homicidio tras un aborto inducido, y la abogada Soledad Deza, cuya lucha fue fundamental para la sanción de la ley de aborto legal en el país.
La película, inspirada en "Somos Belén" de Ana Correa, fue seleccionada por la Academia para competir en la categoría de Mejor película internacional o de habla no inglesa en los Premios Oscar 2026 y los Premios Goya, proyectando a Camila Plaate como una de las voces emergentes con fuerte contenido social del cine regional.
"Belén", la candidata argentina para los Premios Oscar
Este no fue el único logró que consiguió la segunda apuesta de Fonzi como directora. En boca de Graciela Borges, la gran diva del cine nacional, se anunció la película que eligió la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas para competir en los Premios Oscar de 2026 y en los Premios Goya.
Será "Belén" quien busque la preciada nominación como Mejor película internacional o de habla no inglesa. El largometraje dejó fuera de la carrera de los premios de Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos a "Homo Argentum" (de Mariano Cohn y Gastón Duprat); "Algo nuevo, algo viejo, algo prestado" (de Hernán Rosselli) y "La mujer de la fila" (de Benjamín Ávila).
“La película reivindica algo no solo para Argentina, que es la unión de las mujeres. Si entonces pudimos cambiar una ley, ahora también podemos. Hay que traer aire fresco, si lo logramos entonces, lo podemos lograr ahora. La película tiene varias capas, y queremos que te inspire para ser mejor persona. No hay que ser militante feminista para verla porque supera lo militante feminista y llega a lo universal”, reflexionó Dolores Fonzi en su paso por San Sebastián.