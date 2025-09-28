Lali Espósito entregó la Concha de Plata a la tucumana Camila Plaate en el Festival de San Sebastián

Será "Belén" quien busque la preciada nominación como Mejor película internacional o de habla no inglesa. El largometraje dejó fuera de la carrera de los premios de Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos a "Homo Argentum" (de Mariano Cohn y Gastón Duprat); "Algo nuevo, algo viejo, algo prestado" (de Hernán Rosselli) y "La mujer de la fila" (de Benjamín Ávila).