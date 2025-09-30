Regresa la Fiesta del Cine a Tucumán con entradas a $ 4.000

Ir al cine nunca fue un plan tan atractivo y al alcance de la mano. Entre el 2 y el 8 de octubre se desarrollará en todo el país la Fiesta del Cine, una propuesta para disfrutar de funciones en pantalla gigante a precios más que accesibles.
En Tucumán, las cadenas Atlas, Cinemacenter, Sunstar y Solar del Cerro se sumaron a la iniciativa, que busca acercar el séptimo arte a más público y llenar las salas con historias de todos los géneros.
Durante esos días, las entradas de $ 4.000 podrán conseguirse tanto en la boletería como de manera online en las páginas de cada cine. La promoción incluye todas las funciones, con excepción de las butacas M8. Ya adelantaron que el descuento no es acumulable con otras promos o los 2x1.
Se trata de una movida que realizan cadenas de cine a nivel nacional, Cinemark, Cinépolis, Multiplex, entre otras. Cada año, durante una semana, estas cadenas ofrecen entradas a precios reducidos para que todo el país pueda disfrutar de los estrenos y la cartelera completa. Para acceder a más información se puede consultar la web fiestadelcine.com.ar
Lo que llega a la pantalla grande
La semana de la promo coincidirá con varios estrenos esperados. Entre ellos se destacan:
- "Michael", la esperada biopic sobre Michael Jackson.
- "TRON: Ares", la nueva entrega de la saga futurista.
- "Avatar: El camino del agua (RE)", que regresa a los cines en versión renovada.
- "Desde adentro", "El Retorno", "Los extraños: Capítulo 2" y "Animales peligrosos", para quienes buscan emociones intensas.
Además, continúan en cartelera títulos que ya generan conversación como "Camina o muere", "La casa de muñecas de Gaby", "Belén", "Demon Slayer: Castillo infinito" y "El Conjuro 4", entre otros.
Con esta propuesta, los cines tucumanos invitan a recuperar la experiencia única de la pantalla gigante: ir con amigos, con familia o en plan de cita; elegir pochoclos y dejarse llevar por las historias. Una oportunidad ideal para quienes pocas veces se permiten este gusto. Del 2 al 8 de octubre, ir al cine resulta más fácil que nunca.