Este es el mejor alfajor argentino, según el chef más reconocido del mundo

El Guaymallén de chocolate, el más popular y democrático de Argentina, obtuvo una excelente ubicación, quedando en el segundo puesto, solo superado por el campeón de la cata. Tras probarlo, Micha sintió nostalgia y comentó que ese dulce de leche resulta diferente al que consume en su país. El chef aseguró que poseía el "sabor de niño" y que sería el que pediría si fuese un infante. También notó que este ejemplar contenía menos intensidad de cacao que otros productos probados.