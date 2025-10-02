Este es el mejor alfajor argentino, según el chef más reconocido del mundo

Mitsuharu Tsumura, conocido como Micha, el chef peruano detrás del mejor restaurante del mundo, aceptó un desafío bien argentino: juzgar el clásico alfajor de quiosco. El cocinero, quien lleva quince años destacando en Lima, alcanzó la cima mundial en Turín en 2025, luego de ser nombrado el mejor de Latinoamérica en 2023. Este prestigioso experto, que realiza magia culinaria con técnica japonesa y pesca peruana, se enfrentó a una cata a ciegas que definió el ranking más dulce.
Micha acostumbra a ser jurado de guante blanco y concursos internacionales, y se comprometió con esta prueba decisiva. El desafío fue para el pódcast Fuera de Carta implicó probar cinco marcas populares: Guaymallén, Havanna, Rasta, Guolis y Jorgito, para seleccionar a su campeón.
¿Cuál es el mejor alfajor argentino para el mejor chef del mundo?
El Guolis de chocolate, aunque fue elogiado por sus cualidades, quedó relegado a la quinta posición y cerró el listado definitivo. El chef levantó la ceja al probarlo, declarando que le gustaba que este producto tuviera un poco menos de dulce, percibiendo mayor balance. El cocinero comparó sus texturas con las del Havanna, pero finalmente este ejemplar se ubicó último, a pesar de su buen equilibrio de sabores.
El Havanna, el alfajor marplatense que tantos ciudadanos defienden como bandera nacional, se ubicó en el cuarto puesto de la evaluación final del experto culinario. Micha lo describió como uno de los menos de "alta cocina", por llamarlo de alguna manera. Lo percibió excesivamente dulce, con un relleno de leche más oscuro y de sabor más presente. Aunque el chef esperaba sentir mayor intensidad en el chocolate, este tradicional producto no convenció completamente al paladar del jurado.
El Jorgito de chocolate trajo un giro inesperado a la degustación por sus notas distintivas. Micha identificó la presencia de un componente cítrico, probablemente ralladura. Ese matiz particular resultó convincente para el chef y lo introdujo en el podio, asegurando el tercer puesto en la cata. El experto resaltó que, en el universo alfajoril, los pequeños detalles cuentan mucho para la percepción.
El Guaymallén de chocolate, el más popular y democrático de Argentina, obtuvo una excelente ubicación, quedando en el segundo puesto, solo superado por el campeón de la cata. Tras probarlo, Micha sintió nostalgia y comentó que ese dulce de leche resulta diferente al que consume en su país. El chef aseguró que poseía el "sabor de niño" y que sería el que pediría si fuese un infante. También notó que este ejemplar contenía menos intensidad de cacao que otros productos probados.
El momento cumbre llegó con la degustación del Rasta de chocolate negro, el indiscutido ganador. Micha sonrió al probarlo e inmediatamente determinó: "Tenemos un ganador", sin titubear. El chef asintió con la cabeza, seguro de su respuesta, aunque admitió que probablemente no sea el más tradicional de Argentina, porque este producto cruje. El Rasta fue el gran campeón de la cata para el paladar del mejor chef del mundo, dejando a varios con la boca abierta por el resultado final.