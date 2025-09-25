Secciones
Arrope de chañar: un dulce del norte argentino con propiedades que favorecen el cuerpo

Las cocineras y artesanas del norte calculan que para hacer este tradicional dulce se necesitan entre 16 y 18 horas.

Hace 1 Hs

En las mesas y alacenas de las abuelas, no suele faltar el dulce de chañar. Se trata de un preparado hecho a partir del árbol de chañar, típico del noroeste argentino, del que puede sacarse dulce. Esta reducción, cuya textura se ubica en un punto medio entre una mermelada y miel, tiene una serie de propiedades que pueden usarse para sanar el cuerpo.

El nombre científico del chañar es Geoffroea decorticans y es un árbol que puede medir entre tres y 10 metros de altura. Crece, además del norte argentino, en el centro del país. Da unas flores amarillentas y una legumbre como fruto dulce a partir del cual se elaboran productos alimenticios como el arrope.

Tanto la fruta como la semilla del chañar pueden consumirse. El arrope de chañar es dulce, espeso y más oscuro que la miel. Algunas agrupaciones sociales lo utilizan para aliviar malestares de las vías respiratorias como dolor de garganta, tos o irritaciones de la parte superior de la garganta.

Cómo se hace el arrope de chañar

El arrope de chañar se hace separando los frutos entre los que están lo suficientemente maduros y los que están feos. Se debe doblar la cantidad de agua y se hierve hasta que el líquido queda completamente marrón. Una vez que espese, debe enfriarse y aplastarse para separar la pulpa.

Una vez que se obtiene la pasta, del resto líquido que quedó debe separarse el jugo con las manos. Tanto la pulpa como el líquido deben estar en contenedores separados. El líquido marrón se incorporará poco a poco al recipiente de la pulpa. Luego, todo junto debe pasarse por un lienzo en el que se escurre la pasta formando una bola. El líquido restante del lienzo debe hervir durante cinco horas o más a fuego lento hasta que quede con la consistencia de un jarabe.

El sabor resultante es similar al del tradicional caramelo Media Hora. En Santiago del Estero, Atamisqui, se utiliza también como una medicina para los dolores y enfermedades del estómago. Tiene propiedades expectorantes, antitusivas, antiinflamatorias y analgésicas. Además de remedio para la tos, se usa contra el catarro.

