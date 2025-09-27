Con 70 becas disponibles, Wise Latin America extiende la convocatoria a emprendedoras del NOA

El programa Wise Latin America abrió su primera convocatoria para el NOA con el objetivo de acompañar a mujeres que quieran emprender con apoyo tecnológico o potenciar proyectos ya iniciados. La propuesta es gratuita y estará disponible para todas aquellas interesadas en explorar el mundo del emprendedurismo con herramientas actualizadas, mentorías y contactos que faciliten el crecimiento de sus ideas. La inscripción permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre y para formalizarla hay que completar este formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen7IOt4xY-nG4PdtAridWC6Z124vbTNjmkkmUpVwSbDkJ9pw/viewform