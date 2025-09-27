Con 70 becas disponibles, Wise Latin America extiende la convocatoria a emprendedoras del NOA

El programa Wise Latin America abrió su primera convocatoria para el NOA con el objetivo de acompañar a mujeres que quieran emprender con apoyo tecnológico o potenciar proyectos ya iniciados. La propuesta es gratuita y estará disponible para todas aquellas interesadas en explorar el mundo del emprendedurismo con herramientas actualizadas, mentorías y contactos que faciliten el crecimiento de sus ideas. La inscripción permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre y para formalizarla hay que completar este formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen7IOt4xY-nG4PdtAridWC6Z124vbTNjmkkmUpVwSbDkJ9pw/viewform
Hay 70 becas disponibles para Wise Latin America NOA. Las becarias seleccionadas accederán a 8 seminarios (uno de apertura en Tucumán, seis virtuales sincrónicos y uno de cierre en Buenos Aires). Además, formarán parte de una comunidad afín a sus perfiles.
La iniciativa llega a la región a través de la alianza entre el IAE Business School de la Universidad Austral y la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Tucumán. Con ediciones previas en distintas provincias, ahora la apuesta se centra en acercar la formación a mujeres del interior, donde los desafíos de emprender suelen ser distintos a los que se presentan en las grandes capitales.
Una oportunidad para crecer con tecnología
Wise está pensado tanto para quienes ya tienen un proyecto en marcha como para aquellas que recién empiezan a pensar en una idea. El programa busca acompañar a las participantes desde la identificación de una problemática hasta el armado de un modelo de negocio, la definición de estrategias y la comunicación efectiva del proyecto.
La propuesta se complementa con mentorías personalizadas de especialistas que ayudan a refinar las ideas y darles proyección. Además, el entorno de trabajo fomenta el aprendizaje en comunidad: las participantes pueden compartir experiencias, crear alianzas y encontrar socias para nuevos desafíos.
La experiencia de una tucumana
En diálogo con LA GACETA, la ingeniera electrónica Pía Torres, egresada del programa y actual Senior Project Manager en Globant, destacó que Wise fue una plataforma clave para dar estructura a los talleres de programación y robótica que coordina desde 2018. La iniciativa, que comenzó en Tucumán, alcanzó a más de 150 chicos y chicas de todo el país, con foco en incentivar la participación femenina en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática).
Torres explicó que, gracias a la capacitación, pudo transformar un proyecto voluntario en una propuesta sostenible, reconocida por la Cámara de Software Argentina y la Universidad del CEMA. “El programa te abre puertas, te conecta con otras emprendedoras y te brinda visibilidad en un ecosistema donde no siempre es fácil hacerse lugar”, señaló.
Formación de primer nivel
Uno de los diferenciales del programa es la calidad académica que ofrece el IAE Business School. Los contenidos se actualizan de manera constante e incluyen la participación de inversores ángeles y especialistas con amplia trayectoria en el sector tecnológico. Para las participantes, esto significa acceso gratuito a información y contactos que, de otra forma, resultarían inalcanzables.
El acompañamiento también busca incentivar la creatividad dentro de las organizaciones donde ya trabajan algunas de las inscriptas. Es decir, no sólo está dirigido a quienes quieran fundar una empresa, sino también a quienes desean aplicar el pensamiento emprendedor en su ámbito laboral.
Inscripción abierta
Wise Latin America invita a todas las mujeres del NOA interesadas en ciencia, tecnología y emprendedurismo a sumarse a esta convocatoria. El programa ofrece un espacio de aprendizaje colectivo, con el respaldo de instituciones de prestigio y el acompañamiento de expertos.
Las postulaciones se reciben hasta el 28 de septiembre. El acceso es gratuito y puede convertirse en una experiencia transformadora para quienes buscan crecer en el mundo de la innovación y la tecnología.