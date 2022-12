Ya es tiempo de "Avatar 2: el camino del agua"

Como megaproducción, no hay ningún detalle librado al azar, y habrá un goteo de noticias y novedades a su alrededor, cada una de las cuales implica ingresos extra. La banda sonora original del filme está a cargo de The Weeknd: “Nothing is lost (you give me strength)” saldrá al mercado a las 0 de mañana, y se adelanta que la canción habla del alcance épico, la acción y el drama emocionante de la película en sí.