Oriana Sabatini reveló el sexo del bebé que espera con Paulo Dybala: ¿nena o varón?

La pareja que está en radicada en Roma desde hace años espera su primer hijo. La modelo confirmó que nacerá en marzo.

Hace 1 Hs

Tras revolucionar las redes sociales con el anuncio de su embarazo, Oriana Sabatini dio detalles sobre la llegada de su primer hijo junto a Paulo Dybala. En una videollamada con LAM, la modelo reveló el sexo del bebé y confirmó que tiene fecha de parto para el 11 de marzo, el día del cumpleaños de su mamá, Catherine Fulop.

Dybala espera su primer hijo con Oriana Sabatini: las reacciones de los campeones del mundo en las redes

Durante la entrevista con Ángel de Brito y el panel de LAM, Oriana contó que vive su embarazo con mucha felicidad porque es un bebé muy buscado. "El arreglo entre nosotros era que después del casamiento íbamos a tener un hijo", sentenció entre risas. "Tengo mucho mareo y mucha nausea, además de antojos de comer hamburguesas y de panqueques". 

Oriana Sabatini reveló el sexo del bebé que espera con Paulo Dybala

Sin vueltas y sin misterios, la modelo y cantante confirmó el sexo del bebé en camino: "es una nena", afirmó. Consultada acerca de los posibles nombres para su hija prefirió no revelar las opciones porque todavía no lo tienen definido. "Quiero que sea un nombre original pero tampoco el extremo", dijo. 

Oriana también comentó que su hija nacerá en Roma, la ciudad donde Paulo Dybala juega al fútbol. "En un momento pensé en tenerla en Argentina por mi familia pero como quiero que sea parto normal tendríamos que viajar con tiempo y a Paulo se le complica. Así que decidimos que nazca aquí, en Roma", cerró. 

Finalmente, la futura mamá se refirió a su vínculo con su tía, Gabriela Sabatini, la gran ausente a su casamiento el año pasado. "¿Tu tía te llamó?", le pregunto De Brito sin vueltas. Ella, entre resignada y decepcionada, le respondió que no. "Me gustaría que me llamé pero no solo por esto sino para conversar", manifestó.

