Oriana Sabatini reveló el sexo del bebé que espera con Paulo Dybala: ¿nena o varón?

Durante la entrevista con Ángel de Brito y el panel de LAM, Oriana contó que vive su embarazo con mucha felicidad porque es un bebé muy buscado. "El arreglo entre nosotros era que después del casamiento íbamos a tener un hijo", sentenció entre risas. "Tengo mucho mareo y mucha nausea, además de antojos de comer hamburguesas y de panqueques".