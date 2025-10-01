Secciones
Dybala espera su primer hijo con Oriana Sabatini: las reacciones de los campeones del mundo en las redes

El anuncio revolucionó Instagram y varios compañeros de la Selección argentina dejaron emotivos mensajes.

Hace 2 Hs

Una noticia que sacudió las redes: Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron que esperan a su primer hijo. La pareja compartió un emotivo video y la publicación desató una ola de comentarios de fanáticos y colegas.

El anuncio tuvo repercusión inmediata en la Selección argentina. “Los amo”, escribió Leandro Paredes, mientras que Rodrigo De Paul festejó con un entusiasta “Siiiiii”. A ellos se sumaron las felicitaciones de Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico y Nahuel Molina.

La pareja acompañó el anuncio con un guiño a su historia de amor. En 2018 habían revelado su noviazgo con una imagen de “Danny Phantom”. Esta vez repitieron la idea, pero con un dibujo de Sam Manson, la novia del protagonista, embarazada.

El tierno posteo incluyó la ecografía del bebé. “Primer posteo de nosotros tres”, escribieron, mientras Oriana mostraba su panza y se escuchaba el latido del corazón. “Vamos a ser papás”, susurró al final de la grabación.

Un anuncio que conmovió

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar: “Felicitaciones”, “Qué hermosa noticia” y “Qué alegría” se multiplicaron en los comentarios. Con humor, ternura y complicidad, la pareja logró emocionar a miles de seguidores.

