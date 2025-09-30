Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres por primera vez con un tierno video en Instagram

La noticia más esperada por los fans finalmente llegó: Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que serán padres por primera vez. La pareja compartió un tierno video en Instagram y un guiño especial al inicio de su historia de amor, emocionando a millones de seguidores y a figuras del espectáculo que celebraron junto a ellos.
El anuncio del embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala
En sus cuentas de Instagram, los artistas publicaron dos imágenes animadas inspiradas en Danny Phantom, el dibujo animado con el que, años atrás, confirmaron públicamente su relación. Esta vez, sus personajes aparecen sonrientes frente a una cuna, con Oriana acariciando su vientre en señal de embarazo.
Pero el momento más emotivo fue un video íntimo de la ecografía, donde se los ve emocionados frente a la pantalla y compartiendo la primera imagen de su bebé. “Vamos a ser papás”, susurra Oriana al final de la grabación, mostrando también su incipiente pancita.
Reacciones de los famosos
La publicación se llenó de comentarios en cuestión de minutos. Entre los primeros en reaccionar estuvieron:
Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.
Rodrigo De Paul, compañero de Dybala en la Selección.
Marley, Valentina Zenere, Barbie Vélez, Darío Barassi, Mau Montaner, Dalma Maradona, Stefi Roitman y Leandro Paredes, entre muchos otros.
También la familia se mostró conmovida. Ova Sabatini, el futuro abuelo, comentó: “Gracias, chicos, por tanta felicidad. ¡Los amo!”. Por su parte, Tiziana Sabatini, hermana menor de Oriana, escribió: “Soy la más feliz del mundo, los amo mucho”.
Un guiño al inicio de su relación
La elección de volver a usar la estética de Danny Phantom no fue casual: con ese mismo recurso visual habían confirmado su noviazgo años atrás. Ahora, la pareja lo resignificó para dar a conocer la noticia más importante de sus vidas: la llegada de su primer hijo.
El presente de la pareja
El embarazo llega poco después de que Oriana y Paulo celebraran su primer aniversario de casados, el 20 de julio de 2025. La cantante había compartido entonces fotos inéditas de la boda y escribió: “365 días de la mejor noche de mi vida, te amo esa cantidad de días multiplicados por un millón”.
Las postales mostraban desde los preparativos de la novia junto a sus amigas, hasta la fiesta con familiares y amigos, donde abundaron risas, abrazos y bailes.
Una historia de amor en crecimiento
Con este anuncio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala no solo confirmaron que están en la dulce espera, sino que también reforzaron la complicidad que caracteriza a su relación. La llegada de su primer hijo será el nuevo capítulo de una historia que sus seguidores vienen acompañando desde hace años.