Revés para Donald Trump: EEUU entra en parálisis presupuestaria por falta de acuerdo en el Senado

Estados Unidos quedó este miércoles en parálisis presupuestaria tras fracasar una nueva votación en el Senado, lo que anticipa una dura disputa entre los republicanos que responden al presidente Donald Trump y la oposición demócrata.
Se trata del primer “shutdown” desde 2019, año en que se registró el cierre gubernamental más extenso de la historia, con una duración de 35 días.
El bloqueo se produjo porque el Senado volvió a rechazar el paquete presupuestario necesario para financiar el gasto administrativo hasta fines de noviembre.
Aunque los republicanos cuentan con 53 de los 100 escaños, se requieren 60 votos para aprobar medidas de este tipo. En esta ocasión, solo tres senadores demócratas apoyaron la iniciativa, al igual que en la votación de la noche anterior.
El proyecto provisional para extender el gasto público hasta el 21 de noviembre ya había sido aprobado semanas atrás en la Cámara de Representantes, con una ajustada mayoría republicana. Sin embargo, el trámite quedó estancado en la cámara alta.
La falta de acuerdo obligó a que cientos de miles de empleados federales dejaran de trabajar o, en algunos casos, continuaran en funciones -especialmente en áreas vinculadas a la seguridad naciona- sin percibir salario.
En medio de la tensión política, la Casa Blanca responsabilizó a la oposición. En su cuenta oficial en X, publicó un mensaje en el que aseguró que “los demócratas cerraron los servicios del Estado”, acompañado de un reloj que mide la duración del cierre.