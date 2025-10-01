Tensión cambiaria: el dólar oficial saltó $50 y terminó a $1.450 para la venta en el Banco Nación

El mercado cambiario volvió a mostrar tensiones este miércoles, con alzas tanto en el dólar oficial como en los paralelos y financieros. En el Banco Nación, el dólar oficial terminó ofrecido a $1.450 para la venta, lo que significó un aumento de $50 respecto de la jornada anterior.
De acuerdo con el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central, la divisa finalizó a $1.456,89 para la venta y $1.403,13 para la compra, lo que implicó un alza de $50,10.
En el segmento informal, el dólar "blue" alcanzó un máximo intradiario de $1.475, aunque moderó la suba hacia el cierre y terminó operado en $1.460 para la venta, con un incremento de $15.
Los dólares financieros también acompañaron la tendencia alcista. El MEP se ubicó en $1.517,49, es decir, $20,47 por encima del martes. A la par, el Contado con Liquidación (CCL) avanzó hasta los $1.565,08, con un aumento diario de $23,31.
Con estos valores, la brecha entre el dólar oficial mayorista y el CCL se ubicó en 9,8%, un nivel que se mantiene dentro del rango señalado por analistas la semana pasada, cuando el Banco Central adoptó una normativa destinada a limitar el llamado “rulo” cambiario, mecanismo que aprovecha la diferencia entre la compra de dólares oficiales más baratos y su reventa en el mercado financiero a precios más altos.