Secciones
EconomíaDolar hoy

Tensión cambiaria: el dólar oficial saltó $50 y terminó a $1.450 para la venta en el Banco Nación

El informal alcanzó un máximo intradiario de $1.475, aunque moderó la suba hacia el cierre y terminó operado en $1.460. ¿Cómo operaron los dólares financieros?

Tensión cambiaria: el dólar oficial saltó $50 y terminó a $1.450 para la venta en el Banco Nación
Hace 1 Hs

El mercado cambiario volvió a mostrar tensiones este miércoles, con alzas tanto en el dólar oficial como en los paralelos y financieros. En el Banco Nación, el dólar oficial terminó ofrecido a $1.450 para la venta, lo que significó un aumento de $50 respecto de la jornada anterior. 

De acuerdo con el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central, la divisa finalizó a $1.456,89 para la venta y $1.403,13 para la compra, lo que implicó un alza de $50,10.

En la última rueda de septiembre, el dólar oficial subió $20 y terminó a $1.400 en el Banco Nación

En la última rueda de septiembre, el dólar oficial subió $20 y terminó a $1.400 en el Banco Nación

En el segmento informal, el dólar "blue" alcanzó un máximo intradiario de $1.475, aunque moderó la suba hacia el cierre y terminó operado en $1.460 para la venta, con un incremento de $15.

Los dólares financieros también acompañaron la tendencia alcista. El MEP se ubicó en $1.517,49, es decir, $20,47 por encima del martes. A la par, el Contado con Liquidación (CCL) avanzó hasta los $1.565,08, con un aumento diario de $23,31.

Las billeteras virtuales no podrán vender dólar oficial: la explicación del Banco Central

Las billeteras virtuales no podrán vender dólar oficial: la explicación del Banco Central

Con estos valores, la brecha entre el dólar oficial mayorista y el CCL se ubicó en 9,8%, un nivel que se mantiene dentro del rango señalado por analistas la semana pasada, cuando el Banco Central adoptó una normativa destinada a limitar el llamado “rulo” cambiario, mecanismo que aprovecha la diferencia entre la compra de dólares oficiales más baratos y su reventa en el mercado financiero a precios más altos.

Temas El DólarTucumánBuenos AiresBanco Central de la República ArgentinaLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿A cuánto cotizó el Dólar hoy, lunes 19 de septiembre?

¿A cuánto cotizó el Dólar hoy, lunes 19 de septiembre?

El dólar oficial cerró a $1.355 en el Banco Nación, el valor más bajo desde fines de agosto

El dólar oficial cerró a $1.355 en el Banco Nación, el valor más bajo desde fines de agosto

El dólar volvió a subir tras las nuevas restricciones

El dólar volvió a subir tras las nuevas restricciones

El Tesoro compra divisas y el Banco Central robustece las reservas

El Tesoro compra divisas y el Banco Central robustece las reservas

En la última rueda de septiembre, el dólar oficial subió $20 y terminó a $1.400 en el Banco Nación

En la última rueda de septiembre, el dólar oficial subió $20 y terminó a $1.400 en el Banco Nación

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”
4

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”
5

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
Dólar hoy: el oficial salta a $1.450 y el blue trepa a $1.490 en Tucumán

Dólar hoy: el oficial salta a $1.450 y el "blue" trepa a $1.490 en Tucumán

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Venta de dólares: Bausili dijo que no hay autorización para operar a través de las billeteras virtuales

Venta de dólares: Bausili dijo que no hay autorización para operar a través de las billeteras virtuales

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Comentarios