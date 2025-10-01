Tensión cambiaria: el dólar oficial saltó $50 y terminó a $1.450 para la venta en el Banco Nación

Con estos valores, la brecha entre el dólar oficial mayorista y el CCL se ubicó en 9,8%, un nivel que se mantiene dentro del rango señalado por analistas la semana pasada, cuando el Banco Central adoptó una normativa destinada a limitar el llamado “rulo” cambiario, mecanismo que aprovecha la diferencia entre la compra de dólares oficiales más baratos y su reventa en el mercado financiero a precios más altos.