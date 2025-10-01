Encuentro de ACDE: “Para crecer hay que ceder; la gente no quiere que la dirijan, sino que la administren”, afirmó Herrero

“El secreto está en la pasión, en la convicción y en el diálogo. Me autodefino como comprador compulsivo de problema; y soy un convencido de que el optimismo contagia. Y cuando sos líder tenés la responsabilidad de iniciar con eso en vos; es el primer gesto de confianza. Entonces desde el día uno a todo el equipo -desde el primero hasta el último de los empleados- les contamos cuál era el proyecto”, dijo. Y enumeró los beneficios que redundarían para todos si se alcanzaban los objetivos. “No solo podías sostener las fuentes de trabajo, sino incorporar más empleados. Cuando decís que en tu empresa nadie sobra la convertís en una comunidad, en un propósito que todos van a defender; porque es un proyecto de inclusión, que es lo que le falta a la Argentina”, indicó.