Juan Martín del Potro, nominado al Salón de la Fama del Tenis Internacional 2026

Juan Martín del Potro recibió un nuevo reconocimiento a su brillante carrera: fue nominado como candidato al Salón de la Fama del Tenis Internacional (International Tennis Hall of Fame), en la Clase 2026 y dentro de la categoría Jugador.
El argentino comparte la nominación con Roger Federer y Svetlana Kuznetsova, y buscará su lugar en el museo del tenis ubicado en Rhode Island, Estados Unidos. Para ingresar, necesita obtener un 75% de votos afirmativos por parte de un jurado de 140 periodistas especializados, historiadores y miembros del Salón de la Fama. También existe un sistema combinado con el voto de los fanáticos, que estuvo habilitado hasta el 10 de octubre.
La votación no es una competencia directa entre candidatos: cada uno busca alcanzar el porcentaje necesario de manera independiente. Los resultados se darán a conocer en noviembre.
La postulación de Del Potro se sustenta en una trayectoria inolvidable: 22 títulos, entre ellos el US Open 2009, dos medallas olímpicas (bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016), y la histórica Copa Davis 2016 conquistada con Argentina. Además, se convirtió en uno de los pocos tenistas en vencer a los tres gigantes de la era: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, cerrando su carrera con un balance de 439 victorias y 174 derrotas.
Tras el anuncio, el tandilense expresó en sus redes sociales: “Qué honor y qué privilegio ser nominado para tal reconocimiento. Muchas gracias Salón de la Fama del Tenis”.
De lograr su ingreso, se uniría al selecto grupo de argentinos en este prestigioso recinto: Guillermo Vilas (1991) y Gabriela Sabatini (2006).