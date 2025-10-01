Juan Martín del Potro, nominado al Salón de la Fama del Tenis Internacional 2026

El argentino comparte la nominación con Roger Federer y Svetlana Kuznetsova, y buscará su lugar en el museo del tenis ubicado en Rhode Island, Estados Unidos. Para ingresar, necesita obtener un 75% de votos afirmativos por parte de un jurado de 140 periodistas especializados, historiadores y miembros del Salón de la Fama. También existe un sistema combinado con el voto de los fanáticos, que estuvo habilitado hasta el 10 de octubre.