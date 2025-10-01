Secciones
DeportesTenis

Juan Martín del Potro, nominado al Salón de la Fama del Tenis Internacional 2026

El argentino fue postulado para la Clase 2026 en la categoría Jugador, junto a Roger Federer y Svetlana Kuznetsova. Los resultados de la votación se anunciarán en noviembre.

Juan Martín del Potro fue nominado al Salón de la Fama. Juan Martín del Potro fue nominado al Salón de la Fama.
Hace 16 Min

Juan Martín del Potro recibió un nuevo reconocimiento a su brillante carrera: fue nominado como candidato al Salón de la Fama del Tenis Internacional (International Tennis Hall of Fame), en la Clase 2026 y dentro de la categoría Jugador.

El argentino comparte la nominación con Roger Federer y Svetlana Kuznetsova, y buscará su lugar en el museo del tenis ubicado en Rhode Island, Estados Unidos. Para ingresar, necesita obtener un 75% de votos afirmativos por parte de un jurado de 140 periodistas especializados, historiadores y miembros del Salón de la Fama. También existe un sistema combinado con el voto de los fanáticos, que estuvo habilitado hasta el 10 de octubre.

La votación no es una competencia directa entre candidatos: cada uno busca alcanzar el porcentaje necesario de manera independiente. Los resultados se darán a conocer en noviembre.

La postulación de Del Potro se sustenta en una trayectoria inolvidable: 22 títulos, entre ellos el US Open 2009, dos medallas olímpicas (bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016), y la histórica Copa Davis 2016 conquistada con Argentina. Además, se convirtió en uno de los pocos tenistas en vencer a los tres gigantes de la era: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, cerrando su carrera con un balance de 439 victorias y 174 derrotas.

Tras el anuncio, el tandilense expresó en sus redes sociales: “Qué honor y qué privilegio ser nominado para tal reconocimiento. Muchas gracias Salón de la Fama del Tenis”.

De lograr su ingreso, se uniría al selecto grupo de argentinos en este prestigioso recinto: Guillermo Vilas (1991) y Gabriela Sabatini (2006).

Temas Juan Martín Del Potro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jannik Sinner avanzó a la final del ATP de Pekín 2025 tras vencer a Alex de Miñaur

Jannik Sinner avanzó a la final del ATP de Pekín 2025 tras vencer a Alex de Miñaur

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”
4

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
5

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
Vinicius Jr. explotó con Franco Mastantuono en pleno partido del Real Madrid por la Champions League

Vinicius Jr. explotó con Franco Mastantuono en pleno partido del Real Madrid por la Champions League

Tras una escandalosa separación, Nico González fue visto a los besos con una influencer que estaba en pareja

Tras una escandalosa separación, Nico González fue visto a los besos con una influencer que estaba en pareja

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Agenda de TV de hoy: Barcelona-PSG por la Champions y Argentina-Australia por el Mundial Sub-20

Agenda de TV de hoy: Barcelona-PSG por la Champions y Argentina-Australia por el Mundial Sub-20

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Comentarios