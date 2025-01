Del Potro vuelve a las canchas: ¿cuándo y dónde jugará?

“El partido este era para decir chau tenis. Esto no va más. Realmente no tengo más ilusión de volver a jugar porque el cuerpo no me lo permite. Cuando yo me operé la primera vez, a mí el médico me dijo ‘en tres meses vas a volver a jugar’. Esto fue en el 2019, en junio. Y después de esa primera cirugía hasta el día de hoy nunca más pude subir una escalera sin dolor”, relató “Delpo”, en un video publicado en sus redes sociales.