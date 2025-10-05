Misterio aéreo revelado: por qué los pilotos dejan la puerta de la cabina abierta antes de despegar

Si alguna vez abordaste un avión comercial, es probable que hayas podido echar un vistazo al interior de la cabina de pilotos antes de dirigirte a tu asiento. Poder ver el interior de este exclusivo lugar es una experiencia fascinante y a la vez enigmática. Aunque las leyes exigen que la barrera física entre los pilotos y la cabina principal se mantenga sellada durante todo el vuelo, a menudo la puerta permanece abierta durante el embarque. ¿Cuál es la razón detrás de este protocolo?
Lo cierto es que el motivo es bastante directo, centrado en la comunicación y la logística vital que ocurre justo antes del despegue. Corry Lane, director de seguridad de la empresa de charter de jets privados Cirrus Aviation Services, compartió a Travel + Leisure que la razón radica en la necesidad de un contacto fluido y sin interrupciones.
La necesidad de comunicarse rápidamente
Los minutos previos a que el avión abandone la puerta de embarque son cruciales para el equipo. En ese momento, "los pilotos y los auxiliares de vuelo se comunican activamente sobre los detalles del vuelo, el número de pasajeros, el estado del combustible, el clima y cualquier cambio de última hora", explicó Lane al medio. Mantener la puerta abierta ayuda a las tripulaciones a comunicarse con mayor rapidez.
Además, la cabina abierta facilita el flujo de personal de apoyo. Lane agregó que "el personal de tierra, el de mantenimiento o los despachadores pueden necesitar ingresar a la cabina para entregar documentación, actualizar los planes de vuelo o realizar verificaciones finales". La auxiliar de vuelo Venezia Macias coincidió con esta dinámica, señalando que "los pilotos dejan la puerta abierta durante el embarque porque están ocupándose de sus propias tareas y necesitan comunicarse".
El capitán tiene la última palabra
Macias detalló que los pilotos "consultan con los agentes de la puerta de embarque y los encargados de la rampa sobre cuestiones como la hoja de equipaje para el peso y el equilibrio, la documentación de última hora o los problemas de mantenimiento". Y la comunicación no solo es externa, sino interna: la puerta también se mantiene abierta para los auxiliares de vuelo en caso de que surja un problema en la cabina, por ejemplo, si necesitan "retirar a un pasajero".
Al final, es la autoridad del comandante lo que determina los tiempos. Macias concluyó que "el capitán está al mando y tiene la última palabra, por lo que la puerta abierta ayuda a mantener ese flujo de comunicación antes de la partida".
Barreras que surgieron tras la tragedia
Ahora bien, tan pronto como la aeronave inicia la partida, estas barreras deben sellarse. La ley federal de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (CFR 121.587 en el Código de Regulaciones Federales) lo detalla claramente: los pilotos "se asegurarán de que la puerta que separa el compartimento de la tripulación de vuelo del compartimento de pasajeros esté cerrada y bloqueada en todo momento cuando se opere la aeronave". Esta medida se implementó en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre, cuando el Congreso de EE.UU aprobó la Ley de Seguridad de la Aviación y el Transporte de 2001, exigiendo que las puertas permanecieran cerradas con llave durante el vuelo.
A pesar de estas regulaciones, algunos grupos, como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (ALPA), sostienen que la seguridad debe reforzarse aún más. ALPA expresó que, si bien las puertas de cubierta de vuelo endurecidas mejoraron la seguridad, "no son una solución completa". Por ello, se necesita un "dispositivo de seguridad conocido como ‘barrera secundaria’ para evitar que personas malintencionadas lleguen a la cubierta de vuelo en cualquier momento en que la puerta principal esté abierta durante el vuelo". Recientemente, Southwest Airlines introdujo su primera aeronave con una barrera secundaria en la cabina, un dispositivo que impide que los pasajeros ingresen a la cocina delantera adyacente a la cubierta de vuelo cuando un piloto necesita salir de la cabina, por ejemplo, para usar el baño. Southwest se destaca como una de las primeras aerolíneas estadounidenses en implementar esta nueva medida.