Misterio aéreo revelado: por qué los pilotos dejan la puerta de la cabina abierta antes de despegar

A pesar de estas regulaciones, algunos grupos, como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (ALPA), sostienen que la seguridad debe reforzarse aún más. ALPA expresó que, si bien las puertas de cubierta de vuelo endurecidas mejoraron la seguridad, "no son una solución completa". Por ello, se necesita un "dispositivo de seguridad conocido como ‘barrera secundaria’ para evitar que personas malintencionadas lleguen a la cubierta de vuelo en cualquier momento en que la puerta principal esté abierta durante el vuelo". Recientemente, Southwest Airlines introdujo su primera aeronave con una barrera secundaria en la cabina, un dispositivo que impide que los pasajeros ingresen a la cocina delantera adyacente a la cubierta de vuelo cuando un piloto necesita salir de la cabina, por ejemplo, para usar el baño. Southwest se destaca como una de las primeras aerolíneas estadounidenses en implementar esta nueva medida.