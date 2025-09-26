Vuelos antichoques: un avión con bolsas de aire masivas busca evitar nuevos desastres aéreos

La industria de la aviación y los vuelos comerciales sufrió en el último año una de sus jornadas más trágicas cuando un avión de Air India se mantuvo apenas 30 segundos en el aire para desplomarse en un aterrizaje forzoso que provocó la muerte de 279 pasajeros, tripulantes y víctimas terrestres. En medio de este panorama es que los especialistas buscan asegurar los traslados aéreos y sobre todo, las caídas.
Un par de ingenieros aeronáuticos del Instituto Birla de Tecnología y Ciencia de la India diseñaron un proyecto que podría ser la solución ante un escenario inquietante de los traslados aéreos. Su proyecto, tan novedoso como inusual busca prevenir accidentes como los de Air India incluyendo en las naves enormes bolsas de aire externas controladas por inteligencia artificial (IA)
Un sistema que podría salvar la aviación
La idea, que podría advertirse como descabellada, parecería tener su cuota de fiabilidad. El concepto antichoque que estos ingenieros diseñaron en un proyecto acuñado "Rebirth" y que a la vez podría asemejar a estas naves al Hombre de los Neumáticos Michelin, se convirtió en finalista del prestigioso premio James Dyson que reconoce los inventos que podrían cambiar el mundo.
“El Proyecto REBIRTH es el primer sistema de supervivencia en caso de accidente impulsado por IA”, se lee en la descripción del acolchado protector en el sitio web . “Despliega bolsas de aire inteligentes, fluidos que absorben impactos y revierte el empuje en el aire, convirtiendo los accidentes mortales en aterrizajes con supervivencia”.
En qué consisten las bolsas de aire inteligentes
El sistema de seguridad multicapa modernizaría las aeronaves con un conjunto de sensores que monitorizan constantemente las condiciones del vuelo. Si el sistema determina que un accidente por debajo de los 914 metros es inevitable, se desplegarían bolsas de aire gigantes, formando una cápsula protectora diseñada para absorber la energía del impacto y reducir los daños. Durante el accidente, también se activarían una baliza infrarroja y luces intermitentes para facilitar la localización de los restos amortiguados por parte de los servicios de emergencia.
Aunque todavía está en sus primeras fases de prueba, afirman que las simulaciones por computadora muestran que el sistema puede reducir las fuerzas de impacto en más del 60%. En teoría, un aterrizaje más suave, combinado con decisiones de respuesta a emergencias más rápidas impulsadas por IA, podría significar la diferencia entre la supervivencia o la muerte de los pasajeros en un accidente.
Dudas sobre el proyecto
Un experto en aviación que habló con el medio Popular Science advirtió que el concepto es prometedor, pero señaló que aún quedan muchas preguntas sin respuesta, en particular con respecto al peso adicional de los airbags.
“Esto suena como una idea interesante, pero los desastres aéreos que este sistema de bolsas de aire pretende mitigar significarían que todos los aviones futuros tendrían que soportar el peso adicional y otros compromisos para mitigar un accidente en 20 años”, dijo a Popular Science Jeff Edwards, fundador de la firma de consultoría de seguridad de la aviación AVSafe.
Imaginar lo peor para salvar vidas
Los ingenieros señalaron que los pilotos tienen un breve margen de tiempo para anular la decisión de la IA sobre el despliegue de las bolsas de aire, aunque no se sabe con certeza cuánto dura ese margen. Si no se produce una anulación del piloto, se despliegan enormes bolsas de aire desde la nariz, la panza y la cola de la aeronave. Todo esto debería suceder en menos de dos segundos.
Una vez que el avión cubierto por el airbag haga impacto, el sistema emitirá automáticamente una baliza infrarroja, coordenadas GPS y luces para ayudar a los socorristas a identificarlo rápidamente. “Se prepara para lo peor cuando todo lo demás falla”, concluyeron los ingenieros.