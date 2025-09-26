Vuelos antichoques: un avión con bolsas de aire masivas busca evitar nuevos desastres aéreos

En qué consisten las bolsas de aire inteligentes

El sistema de seguridad multicapa modernizaría las aeronaves con un conjunto de sensores que monitorizan constantemente las condiciones del vuelo. Si el sistema determina que un accidente por debajo de los 914 metros es inevitable, se desplegarían bolsas de aire gigantes, formando una cápsula protectora diseñada para absorber la energía del impacto y reducir los daños. Durante el accidente, también se activarían una baliza infrarroja y luces intermitentes para facilitar la localización de los restos amortiguados por parte de los servicios de emergencia.