Ganó en Los 8 escalones e hizo llorar a Pampita al contar que su hija tiene parálisis cerebral

El conmovedor gesto de Miguel tocó el corazón de todos cuando se refirió al destino que le dará a los dos millones de pesos ganados en el programa.

Hace 1 Hs

Un momento de gran emoción se vivió en Los 8 escalones (Eltrece) cuando Miguel obtuvo el premio mayor de dos millones de pesos. Apenas recibió el reconocimiento, anunció que todo lo ganado será destinado al tratamiento de su hija Luana, quien tiene parálisis cerebral y requiere viajar a México para acceder a una terapia capaz de mejorar su calidad de vida. Su relato sensibilizó a Pampita, al jurado y al público del estudio.

La atmósfera competitiva quedó en segundo plano y se transformó en una muestra de apoyo y solidaridad. Acompañado por su familia, Miguel celebró el triunfo y despertó un gesto inmediato de empatía por parte de la conductora y los jurados.

Ganó en Los 8 escalones y conmovió al contar que su hija tiene parálisis cerebral

Al dirigirse al público, explicó que su participación en el programa tenía un único propósito: sumar fondos para el tratamiento de su hija. “Yo estoy juntando plata para que mi hija haga un tratamiento en México. Bueno, esto sería un granito de arena más para la causa, porque hay muchísimo dinero que tenemos que juntar”, expresó. El premio representa un paso significativo dentro de la campaña que su familia lleva adelante para cubrir el alto costo de la terapia.

De acuerdo con lo relatado por el padre de la niña de 3 años y medio durante el programa, la enfermedad de Luana requiere una intervención especializada que, según explicó, solo puede realizarse en el país del norte. El participante profundizó sobre la situación: “Ella tiene parálisis cerebral y en México hay un tratamiento que le puede modificar mucho y darle una mejor posibilidad a su vida”, afirmó. La esperanza de una mejora en la calidad de vida de su hija impulsa a la familia a buscar alternativas fuera del país.

Más Noticias
