Ganó en Los 8 escalones e hizo llorar a Pampita al contar que su hija tiene parálisis cerebral

De acuerdo con lo relatado por el padre de la niña de 3 años y medio durante el programa, la enfermedad de Luana requiere una intervención especializada que, según explicó, solo puede realizarse en el país del norte. El participante profundizó sobre la situación: “Ella tiene parálisis cerebral y en México hay un tratamiento que le puede modificar mucho y darle una mejor posibilidad a su vida”, afirmó. La esperanza de una mejora en la calidad de vida de su hija impulsa a la familia a buscar alternativas fuera del país.