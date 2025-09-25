El romántico gesto de Martín Pepa luego del robo que sufrió Pampita en su casa

Carolina Ardohain, conocida como Pampita, reveló el significativo gesto de apoyo de Martín Pepa después de sufrir un robo en su residencia. La modelo destacó la acción de su pareja en el momento crítico, justo cuando encontró su hogar desvalijado.
Todas las energías que Pampita pudo renovar durante su mini luna de miel en Polinesia junto a Martín Pepa se desvanecieron en segundos tras el hallazgo. La conductora de Los 8 Escalones describió el impacto emocional del suceso, revelando que ese domingo se encontraba "desencajada".
Las dificultades de seguir después de un robo
La presentadora de televisión describió la gravedad de la experiencia tras el robo. En una nota con Puro Show, Pampita expresó la dificultad de transmitir la situación que vivió: “No les puedo explicar lo que fue la situación”, comentó.
En medio de este escenario de crisis, donde la calma post-vacacional se rompió abruptamente, el rol de su novio, Martín Pepa, resultó ser clave. La conductora enfrentaba uno de los momentos más delicados de su vida personal.
Apoyo incondicional entre familiares
Ante la emergencia, Martín Pepa demostró un enorme gesto de amor. La reacción de su pareja resultó decisiva para la modelo, quien necesitaba consuelo inmediato.
Pampita explicó el alcance de la acción, que implicó dejar de lado compromisos personales. Ella reveló el gesto de su pareja de manera concisa y directa: “Se tomó un avión y vino”. Con esta muestra de apoyo, Martín Pepa suspendió su agenda laboral para poder acompañar a Carolina Ardohain. El gesto implicó priorizar el bienestar de la modelo en ese instante delicado de su vida.