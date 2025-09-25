El romántico gesto de Martín Pepa luego del robo que sufrió Pampita en su casa

Pampita explicó el alcance de la acción, que implicó dejar de lado compromisos personales. Ella reveló el gesto de su pareja de manera concisa y directa: “Se tomó un avión y vino”. Con esta muestra de apoyo, Martín Pepa suspendió su agenda laboral para poder acompañar a Carolina Ardohain. El gesto implicó priorizar el bienestar de la modelo en ese instante delicado de su vida.