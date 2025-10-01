Secciones
Nunca te olvides: el botón que tenés que pulsar antes de retirarte del cajero

Retirar efectivo del cajero automático es una actividad sencilla que a la vez requiere de muchas precauciones.

Retirar efectivo del cajero automático es una actividad tan cotidiana y en la que pocas veces nos detenemos a pensar los movimientos involuntarios que hacemos. Pero resulta que un pequeño descuido en nuestra rutina puede poner en peligro todo lo almacenado en nuestra cuenta bancaria.

Un gesto tan simple como presionar el botón de "cancelar" al finalizar la extracción de dinero puede prevenir a nuestra cuenta de graves robos, algo que muchas veces pasa inadvertido por los usuarios simplemente retiran su dinero y su tarjeta, sin atender a esta importante tecla.

Por qué es importante apretar “Cancelar”

"Cancelar" luego de cada operación resulta esencial para cerrar completamente la sesión y evitar que extraños accedan a información confidencial o realicen transacciones no autorizadas. El Banco de España advierte que, en determinados modelos de cajeros automáticos, la sesión permanece activa durante algunos segundos después de retirar el dinero.

Ese breve intervalo es el que puede poner en riesgo nuestro dinero, ya que es una ventana para que una persona ajena acceda a datos sensibles, como el saldo o los movimientos recientes, e incluso iniciar nuevas operaciones si la sesión no se ha cerrado correctamente.

Por ello, la entidad financiera sugiere pulsar siempre el botón de ‘cancelar’ antes de abandonar el terminal, garantizando así el cierre total de la sesión y bloqueando cualquier intento de acceso posterior.

No te olvides de eliminar el recibo

Al finalizar la operación, no solo debés apretar el botón de "Cancelar", sino también eliminar cualquier tipo de rastro de la operación que hiciste. El Banco de España subraya la importancia de recoger el recibo generado por la operación o destruirlo por completo.

El recibo puede contener información sensible como parte del número de tarjeta o el saldo disponible. Dejar estos documentos en el cajero facilita que personas no autorizadas accedan a datos privados.Por ello es que debemos considerar conservarlo o romperlo para que nadie acceda a esos datos.

