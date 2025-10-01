Secciones
SociedadTecnología

Advertencia de Microsoft para sus usuarios: tu sistema operativo dejará de funcionar si no hacés esto

El gigante tecnológico anunció que uno de sus sistemas operativos más usados dejará de funcionar, al menos que se realicen algunas acciones.

La advertencia de Microsoft para sus usuarios. La advertencia de Microsoft para sus usuarios.
Hace 1 Hs

Una de las conquistas más grandes del gigante tecnológico, Microsoft, fue Windows 10, considerado uno de sus mejores lanzamientos según el exitoso recibimiento que tuvo entre sus usuarios que incluso lo prefieren antes que su versión más reciente, Windows 11. Sin embargo los internautas podrían perder este cómodo sistema si no siguen las advertencias de la empresa.

No más fórmulas en Excel ni redacción complicada en Word: Microsoft revoluciona la oficina con su nueva IA

No más fórmulas en Excel ni redacción complicada en Word: Microsoft revoluciona la oficina con su nueva IA

Si sos uno de los fieles usuarios de Windows 10, Microsoft advierte que pronto deberás cambiar de sistema operativo, ya que pronto la interfaz dejará de recibir actualizaciones. Sin embargo, la empresa señaló que es posible mantenerse  en este sistema operativo si se registran en su programa de Actualizaciones de Seguridad Extendidas (ESU) que es gratuito si tenés una cuenta y One Drive.

La ESU podría asegurar tu Windows 10

La ESU de Microsoft es un programa de pago que permite a los clientes seguir recibiendo actualizaciones de seguridad críticas y necesarias para productos heredados, como Windows 10, después de la fecha oficial de fin de soporte. Según indicó la página de microsoft oficial, el objetivo es proporcionar una transición más segura hacia una plataforma más reciente mientras se migra, sin incluir nuevas características o soporte técnico completo

A pesar de que Microsoft permite seguir recibiendo las novedades de seguridad, muchos usuarios criticaron su estrategia de ESU, cuestionando a la empresa  por no extender el soporte técnico para todos los usuarios de Windows 10 durante al menos un año más sin inscribirse en este programa.

La advertencia de Microsoft

Además la ESU no asegurará la continuidad de las actualizaciones en Windows 10, según informó Windows Latest. Incluso si te inscribiste en el programa, tus actualizaciones de seguridad podrían caducar en tan solo 60 días. Microsoft confirmó que la nueva ESU de Windows 10 "caducará si no inicias sesión en tu cuenta al menos una vez cada 60 días". En pocas palabras, si olvidas iniciar sesión, tu PC pierde su escudo de seguridad.

Microsoft advirtió que las actualizaciones extendidas de Windows 10 caducarán si no se respetan las normas. Deberá usar o iniciar sesión en su cuenta Microsoft en el PC una vez cada 60 días para conservar la ESU. Si se olvida, deberá repetir todo el proceso. Microsoft también indica que realiza análisis periódicos para comprobar si cumple con los requisitos de la ESU.

A falta de dos semanas, se desconoce cuántos usuarios actualizarán a Windows 11 a última hora o se inscribirán en la ESU. Y cuántos simplemente se arriesgarán el 14 de octubre, según detallaron desde Forbes.


Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Preocupación para los gamers: Steam dejará de ser compatible en una gran cantidad de computadoras en 2026

Preocupación para los gamers: Steam dejará de ser compatible en una gran cantidad de computadoras en 2026

No más fórmulas en Excel ni redacción complicada en Word: Microsoft revoluciona la oficina con su nueva IA

No más fórmulas en Excel ni redacción complicada en Word: Microsoft revoluciona la oficina con su nueva IA

Cuidado con quiénes te rodean: los signos del horóscopo chino que sufrirán traiciones en octubre

Cuidado con quiénes te rodean: los signos del horóscopo chino que sufrirán traiciones en octubre

La hierba medicinal que ayuda a la memoria y se puede consumir en el mate

La hierba medicinal que ayuda a la memoria y se puede consumir en el mate

¿Hasta qué punto es saludable la pasta de maní? La advertencia de los expertos

¿Hasta qué punto es saludable la pasta de maní? La advertencia de los expertos

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”
4

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
5

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

¡Nuevo Sporting Outlet!

¡Nuevo Sporting Outlet!

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Comentarios