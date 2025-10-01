Advertencia de Microsoft para sus usuarios: tu sistema operativo dejará de funcionar si no hacés esto

Una de las conquistas más grandes del gigante tecnológico, Microsoft, fue Windows 10, considerado uno de sus mejores lanzamientos según el exitoso recibimiento que tuvo entre sus usuarios que incluso lo prefieren antes que su versión más reciente, Windows 11. Sin embargo los internautas podrían perder este cómodo sistema si no siguen las advertencias de la empresa.
Si sos uno de los fieles usuarios de Windows 10, Microsoft advierte que pronto deberás cambiar de sistema operativo, ya que pronto la interfaz dejará de recibir actualizaciones. Sin embargo, la empresa señaló que es posible mantenerse en este sistema operativo si se registran en su programa de Actualizaciones de Seguridad Extendidas (ESU) que es gratuito si tenés una cuenta y One Drive.
La ESU podría asegurar tu Windows 10
La ESU de Microsoft es un programa de pago que permite a los clientes seguir recibiendo actualizaciones de seguridad críticas y necesarias para productos heredados, como Windows 10, después de la fecha oficial de fin de soporte. Según indicó la página de microsoft oficial, el objetivo es proporcionar una transición más segura hacia una plataforma más reciente mientras se migra, sin incluir nuevas características o soporte técnico completo
A pesar de que Microsoft permite seguir recibiendo las novedades de seguridad, muchos usuarios criticaron su estrategia de ESU, cuestionando a la empresa por no extender el soporte técnico para todos los usuarios de Windows 10 durante al menos un año más sin inscribirse en este programa.
La advertencia de Microsoft
Además la ESU no asegurará la continuidad de las actualizaciones en Windows 10, según informó Windows Latest. Incluso si te inscribiste en el programa, tus actualizaciones de seguridad podrían caducar en tan solo 60 días. Microsoft confirmó que la nueva ESU de Windows 10 "caducará si no inicias sesión en tu cuenta al menos una vez cada 60 días". En pocas palabras, si olvidas iniciar sesión, tu PC pierde su escudo de seguridad.
Microsoft advirtió que las actualizaciones extendidas de Windows 10 caducarán si no se respetan las normas. Deberá usar o iniciar sesión en su cuenta Microsoft en el PC una vez cada 60 días para conservar la ESU. Si se olvida, deberá repetir todo el proceso. Microsoft también indica que realiza análisis periódicos para comprobar si cumple con los requisitos de la ESU.
A falta de dos semanas, se desconoce cuántos usuarios actualizarán a Windows 11 a última hora o se inscribirán en la ESU. Y cuántos simplemente se arriesgarán el 14 de octubre, según detallaron desde Forbes.