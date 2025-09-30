No más fórmulas en Excel ni redacción complicada en Word: Microsoft revoluciona la oficina con su nueva IA

Si las fórmulas de Excel te parecen en extremo complicadas, o la redacción no es lo tuyo, Microsoft podría cambiar por completo la manera en que realizás tus tareas de oficina. La gigante tecnológica detrás de Office, acaba de presentar una evolución de su inteligencia artificial (IA) que ya no se limita a resumir o reescribir, sino que asume tareas complejas de múltiples pasos, realizando en minutos lo que antes requería horas de trabajo especializado.