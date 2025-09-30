Secciones
No más fórmulas en Excel ni redacción complicada en Word: Microsoft revoluciona la oficina con su nueva IA

La gigante tecnológica lanzó su nuevos asistentes, capaces de realizar todo el trabajo de un consultor en segundos.

Hace 1 Hs

Si las fórmulas de Excel te parecen en extremo complicadas, o la redacción no es lo tuyo, Microsoft podría cambiar por completo la manera en que realizás tus tareas de oficina. La gigante tecnológica detrás de Office, acaba de presentar una evolución de su inteligencia artificial (IA) que ya no se limita a resumir o reescribir, sino que asume tareas complejas de múltiples pasos, realizando en minutos lo que antes requería horas de trabajo especializado.

Esta nueva era fue bautizada como el "vibe working" (trabajo por vibración), un concepto que se inspira en el "vibe coding", la capacidad de crear aplicaciones con solo dar instrucciones simples a un chatbot, sin necesidad de saber programar. Ahora, Microsoft quiere trasladar esa facilidad a Excel y Word, permitiendo que el usuario pase de "hacer" el trabajo a simplemente "pedir que se haga".

La IA que razona como un humano

Este gran salto cualitativo se materializa en dos herramientas principales: "Modo Agente" en Excel y Word, y "Agente de Office" en el chat de Copilot.

Modo Agente utiliza los modelos de razonamiento de OpenAI para descomponer tareas complejas en pasos ejecutables, simulando el proceso de un experto que trabaja junto al usuario. Es una experiencia fascinante en la que el usuario puede ver exactamente lo que la IA está haciendo en cada paso, como si observara una macro automatizada en tiempo real.

Trabajos de experto en minutos

El impacto en la productividad es inmenso. Sumit Chauhan, vicepresidente corporativo del Grupo de Productos de Office de Microsoft, enfatiza la velocidad y la calidad de la entrega. En sus palabras: “Es trabajo, francamente, que un consultor de primer año haría, entregado en minutos”.

En el caso de Excel, que maneja datos cruciales para negocios a nivel mundial, Agent Mode está diseñado para hacer que las partes complejas de la hoja de cálculo sean accesibles para usuarios que no son expertos. Chauhan subraya que las hojas creadas son “auditables, actualizables y verificables”.

Los modelos detrás de la magia

Microsoft está diversificando sus socios de IA para impulsar estas capacidades. Mientras que Agent Mode dentro de las aplicaciones utiliza modelos de OpenAI (como el GPT-5), el Agente de Office en el chat de Copilot opera con modelos de Anthropic.

Office Agent se especializa en crear documentos de Word o presentaciones completas de PowerPoint directamente desde una instrucción en el chat. Chauhan asegura que esta nueva herramienta cambia la dinámica, ya que a menudo la IA se había quedado corta al intentar crear diapositivas. La compañía está explorando diferentes familias de modelos para construir "la mejor composición" para sus productos, incluso si el "matrimonio entre OpenAI y Microsoft se rompe por momentos".

El futuro del trabajo

Si bien la precisión es impresionante, la IA aún no iguala el nivel humano. Microsoft indica que Agent Mode en Excel logra un 57.2% de precisión en SpreadsheetBench, superando a competidores como ChatGPT Agent y Claude Opus 4.1, aunque todavía se mantiene por debajo del 71.3% de precisión humana. Esto significa que, si bien son herramientas poderosas, la supervisión humana sigue siendo necesaria para casos sensibles.

Pero la integración de estas herramientas también supone inquietudes para quienes se encargaban de trabajos de este tipo, sobre todo para los recién gradudados. Así, la empresa admite que  gran parte del trabajo de oficina es replicable por máquinas, lo que plantea una pregunta crucial ante el avance de una tecnología cada vez más sofisticada.

