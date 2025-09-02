Secciones
SociedadActualidad

"Ella siempre lo persiguió": la fuerte acusación de Sofía Aldrey a la nueva novia de Fede Bal

Desde que la conductora de "Tapados de laburo" de Olga, comenzó a contar sobre sus citas las reacciones no pararon, incluso la de una exnovia de Bal.

Ella siempre lo persiguió: la fuerte acusación de Sofía Aldrey a la nueva novia de Fede Bal
Hace 33 Min

Ante el nuevo anuncio sobre la relación entre la figura del stream, Evelyn Botto con Federico Bal, las primicias y novedades comenzaron a circular entre los medios de comunicación. Desde que la conductora de "Tapados de laburo" de Olga, comenzó a contar sobre sus citas y expresar sus sentimientos hacia el mediático, las especulaciones no pararon y trajeron varias reacciones. Incluso la de una exnovia de Bal.

Fede Bal volvió a apostar al amor: ¿quién es la famosa con la que está en pareja?

Fede Bal volvió a apostar al amor: ¿quién es la famosa con la que está en pareja?

Sofía Aldrey, anterior novia del conductor, aportó su punto de vista sobre el nuevo vínculo. En diálogo con el programa LAM, la empresaria relató detalles sobre la dinámica previa entre ambos, y principalmente aseguró que Evelyn siempre "persiguió" a Federico. 

Los cruces entre un triangulo amoroso: Botto, Bal, y Aldrey

Durante una entrevista, Aldrey aseguró que la panelista Botto siempre buscó activamente a Fer Dente, afirmando que incluso le enviaba mensajes de texto cuando él era invitado al programa de Andy Kusnetzoff. Esta declaración subraya la persistencia de Botto y confirma que la cercanía entre ambos no era un secreto en su círculo laboral.

Además, Aldrey relató un episodio que le hizo sospechar sobre el vínculo entre ellos. Según su testimonio, Dente le preguntó en una ocasión si sentía celos, lo que demuestra que esta situación no era reciente. Este intercambio sugiere una historia de larga data entre Dente y Botto, mucho antes de que se hiciera pública su relación.

El comienzo del desacuerdo entre Botto y Aldrey

Según Aldrey, la tensión entre ella y su expareja, Fede Bal, comenzó durante un ciclo televisivo de Andy Kusnetzoff donde él coincidió con la panelista Botto. La empresaria dejó en claro su postura sobre la fidelidad, afirmando que jamás estaría con alguien en pareja, aunque aclaró que la responsabilidad de la lealtad recaía únicamente en su novio y no en la tercera persona.

Durante la entrevista, el cronista comparó a Botto con "Tatiana", pero Aldrey respondió con ironía, bromeando sobre la situación. En su respuesta, evadió la comparación con la China Suárez, a quien dijo no conocer, y remató la conversación con un comentario sarcástico sobre la facilidad con la que Fede Bal se involucra con otras mujeres.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei
1

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”
2

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios
3

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos
4

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia
5

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario sin esperar a que el dólar llegue al techo de la banda
6

El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario sin esperar a que el dólar llegue al techo de la banda

Más Noticias
“Un sistema oscuro”: la oposición exige auditar las comunas y rechaza la censura judicial en Tucumán

“Un sistema oscuro”: la oposición exige auditar las comunas y rechaza la censura judicial en Tucumán

¿La Roca irreconocible?: un actor de Rápido y Furioso sorprende con su nueva apariencia

¿"La Roca" irreconocible?: un actor de Rápido y Furioso sorprende con su nueva apariencia

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Comentarios