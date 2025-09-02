"Ella siempre lo persiguió": la fuerte acusación de Sofía Aldrey a la nueva novia de Fede Bal

Ante el nuevo anuncio sobre la relación entre la figura del stream, Evelyn Botto con Federico Bal, las primicias y novedades comenzaron a circular entre los medios de comunicación. Desde que la conductora de "Tapados de laburo" de Olga, comenzó a contar sobre sus citas y expresar sus sentimientos hacia el mediático, las especulaciones no pararon y trajeron varias reacciones. Incluso la de una exnovia de Bal.