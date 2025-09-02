"Ella siempre lo persiguió": la fuerte acusación de Sofía Aldrey a la nueva novia de Fede Bal

Ante el nuevo anuncio sobre la relación entre la figura del stream, Evelyn Botto con Federico Bal, las primicias y novedades comenzaron a circular entre los medios de comunicación. Desde que la conductora de "Tapados de laburo" de Olga, comenzó a contar sobre sus citas y expresar sus sentimientos hacia el mediático, las especulaciones no pararon y trajeron varias reacciones. Incluso la de una exnovia de Bal.
Sofía Aldrey, anterior novia del conductor, aportó su punto de vista sobre el nuevo vínculo. En diálogo con el programa LAM, la empresaria relató detalles sobre la dinámica previa entre ambos, y principalmente aseguró que Evelyn siempre "persiguió" a Federico.
Los cruces entre un triangulo amoroso: Botto, Bal, y Aldrey
Durante una entrevista, Aldrey aseguró que la panelista Botto siempre buscó activamente a Fer Dente, afirmando que incluso le enviaba mensajes de texto cuando él era invitado al programa de Andy Kusnetzoff. Esta declaración subraya la persistencia de Botto y confirma que la cercanía entre ambos no era un secreto en su círculo laboral.
Además, Aldrey relató un episodio que le hizo sospechar sobre el vínculo entre ellos. Según su testimonio, Dente le preguntó en una ocasión si sentía celos, lo que demuestra que esta situación no era reciente. Este intercambio sugiere una historia de larga data entre Dente y Botto, mucho antes de que se hiciera pública su relación.
El comienzo del desacuerdo entre Botto y Aldrey
Según Aldrey, la tensión entre ella y su expareja, Fede Bal, comenzó durante un ciclo televisivo de Andy Kusnetzoff donde él coincidió con la panelista Botto. La empresaria dejó en claro su postura sobre la fidelidad, afirmando que jamás estaría con alguien en pareja, aunque aclaró que la responsabilidad de la lealtad recaía únicamente en su novio y no en la tercera persona.
Durante la entrevista, el cronista comparó a Botto con "Tatiana", pero Aldrey respondió con ironía, bromeando sobre la situación. En su respuesta, evadió la comparación con la China Suárez, a quien dijo no conocer, y remató la conversación con un comentario sarcástico sobre la facilidad con la que Fede Bal se involucra con otras mujeres.