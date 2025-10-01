¿Baby boom en el mundo del espectáculo? Los famosos que anunciaron embarazo en 2025

Oriana Sabatini anunció su maternidad junto con su esposo, el famoso futbolista Paulo Dybala. Semanas antes, la actriz española Úrsula Corberó, conocida por papeles como la Casa de Papel y El Jockey, anunció que tendrá un hijo con el Chino Darín. ¿Estamos frente a un nuevo baby boom?
Ellos no son los únicos en la dulce espera este año. Tanto en quienes se convierten en padres por primera vez como en quienes amplían la familia, la ola de anuncios sorprendió a los seguidores. Parece un nuevo ‘baby boom’ de celebridades, similar al que marcó otras décadas.
La lista de famosos que estan en espera de un bebe
Oriana Sabatini y Paulo Dybala
Oriana y Paulo están juntos desde 2018 y en 2023 se comprometieron. Un año después celebraron su boda y desde entonces mantienen una relación estable entre Italia y Buenos Aires. Ahora anunciaron que esperan a su primer hijo.
En el video que compartieron, mostraron ecografías, el sonido del corazón del bebé y las primeras imágenes de la pancita. La publicación emocionó a sus seguidores y rápidamente se volvió viral.
Úrsula Corberó y Chino Darín
Úrsula anunció su embarazo con una foto mostrando su panza y la frase “Esto no es IA”. La imagen incluía un lazo rosa, lo que despertó rumores sobre el sexo del bebé. Chino Darín reposteó la publicación con emojis de corazones para expresar su felicidad. Aunque no confirmaron el tiempo de gestación, por la foto parece estar bastante avanzado.
Juana Repetto y Sebastián Graviotto
Juana Repetto confirmó que espera un varón, fruto de su relación con Sebastián Graviotto. Lo compartió en un emotivo video junto a sus hijos Toribio y Belisario, además de su hermano Bautista Lena. La revelación fue con una torta cuyo relleno verde confirmó el sexo. El momento se vivió en familia y generó mucha emoción.
Enrique Iglesias y Anna Kournikova
Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cuarto hijo. El anuncio se conoció el 1 de septiembre y, según la prensa, el nacimiento se daría a fin de año. Actualmente son padres de Lucy y Nicholas, de 7 años, y de Mary, de 5. La familia se prepara para recibir a un nuevo integrante.
Camila Homs y José Sosa
Camila Homs confirmó que espera una nena junto a José Sosa, su primer hijo en común. La noticia fue celebrada en redes y en una fiesta de revelación de género. Camila ya transita el quinto mes de embarazo. Por su parte, Sosa es padre de gemelas y Homs de Francesca y Bautista, sus hijos con Rodrigo De Paul.
Rocío Marengo y Eduardo Fort
Rocío Marengo está embarazada de su primer hijo con Eduardo Fort, tras más de once años de relación. La noticia llega después de varios intentos y momentos difíciles. Actualmente cursa el quinto mes y expresó que desea un parto natural. Aún no revelaron el sexo del bebé.
Paulo Londra y Martina Quetglas
Paulo Londra anunció que será padre por tercera vez junto a Martina Quetglas. Lo hizo en un show en Perú, en un momento que emocionó a sus fans. El cantante se comprometió con Martina en junio. Ya es padre de dos hijas de su relación anterior con Rocío Moreno.
Rihanna y A$AP Rocky
Rihanna reveló su embarazo en la Met Gala de mayo, junto a A$AP Rocky. Será el tercer hijo de la pareja. La cantante está en la etapa final de gestación. Se espera que el nacimiento ocurra entre septiembre y octubre.