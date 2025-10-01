Secciones
EspectáculosFamosos

¿Baby boom en el mundo del espectáculo? Los famosos que anunciaron embarazo en 2025

Tanto en quienes se convierten en padres por primera vez como en quienes amplían la familia, la ola de anuncios de embarazos sorprendió a los seguidores.

¿Baby boom en el mundo del espectáculo? Los famosos que anunciaron embarazo en 2025
Hace 15 Min

Oriana Sabatini anunció su maternidad junto con su esposo, el famoso futbolista Paulo Dybala. Semanas antes, la actriz española Úrsula Corberó, conocida por papeles como la Casa de Papel y El Jockey, anunció que tendrá un hijo con el Chino Darín. ¿Estamos frente a un nuevo baby boom?

Dybala espera su primer hijo con Oriana Sabatini: las reacciones de los campeones del mundo en las redes

Dybala espera su primer hijo con Oriana Sabatini: las reacciones de los campeones del mundo en las redes

Ellos no son los únicos en la dulce espera este año. Tanto en quienes se convierten en padres por primera vez como en quienes amplían la familia, la ola de anuncios sorprendió a los seguidores. Parece un nuevo ‘baby boom’ de celebridades, similar al que marcó otras décadas.

La lista de famosos que estan en espera de un bebe

Oriana Sabatini y Paulo Dybala
Oriana y Paulo están juntos desde 2018 y en 2023 se comprometieron. Un año después celebraron su boda y desde entonces mantienen una relación estable entre Italia y Buenos Aires. Ahora anunciaron que esperan a su primer hijo.

En el video que compartieron, mostraron ecografías, el sonido del corazón del bebé y las primeras imágenes de la pancita. La publicación emocionó a sus seguidores y rápidamente se volvió viral.

Úrsula Corberó y Chino Darín
Úrsula anunció su embarazo con una foto mostrando su panza y la frase “Esto no es IA”. La imagen incluía un lazo rosa, lo que despertó rumores sobre el sexo del bebé. Chino Darín reposteó la publicación con emojis de corazones para expresar su felicidad. Aunque no confirmaron el tiempo de gestación, por la foto parece estar bastante avanzado.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto
Juana Repetto confirmó que espera un varón, fruto de su relación con Sebastián Graviotto. Lo compartió en un emotivo video junto a sus hijos Toribio y Belisario, además de su hermano Bautista Lena. La revelación fue con una torta cuyo relleno verde confirmó el sexo. El momento se vivió en familia y generó mucha emoción.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova
Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cuarto hijo. El anuncio se conoció el 1 de septiembre y, según la prensa, el nacimiento se daría a fin de año. Actualmente son padres de Lucy y Nicholas, de 7 años, y de Mary, de 5. La familia se prepara para recibir a un nuevo integrante.

Camila Homs y José Sosa
Camila Homs confirmó que espera una nena junto a José Sosa, su primer hijo en común. La noticia fue celebrada en redes y en una fiesta de revelación de género. Camila ya transita el quinto mes de embarazo. Por su parte, Sosa es padre de gemelas y Homs de Francesca y Bautista, sus hijos con Rodrigo De Paul.

Rocío Marengo y Eduardo Fort
Rocío Marengo está embarazada de su primer hijo con Eduardo Fort, tras más de once años de relación. La noticia llega después de varios intentos y momentos difíciles. Actualmente cursa el quinto mes y expresó que desea un parto natural. Aún no revelaron el sexo del bebé.

Paulo Londra y Martina Quetglas
Paulo Londra anunció que será padre por tercera vez junto a Martina Quetglas. Lo hizo en un show en Perú, en un momento que emocionó a sus fans. El cantante se comprometió con Martina en junio. Ya es padre de dos hijas de su relación anterior con Rocío Moreno.

Rihanna y A$AP Rocky
Rihanna reveló su embarazo en la Met Gala de mayo, junto a A$AP Rocky. Será el tercer hijo de la pareja. La cantante está en la etapa final de gestación. Se espera que el nacimiento ocurra entre septiembre y octubre.

Temas Oriana SabattiniPaulo Dybala
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Así es la impactante mansión de Maru Botana en Buenos Aires: sala de estar, jardín con hamacas y una lujosa cocina

Así es la impactante mansión de Maru Botana en Buenos Aires: sala de estar, jardín con hamacas y una lujosa cocina

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”
4

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
5

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

¡Nuevo Sporting Outlet!

¡Nuevo Sporting Outlet!

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Comentarios