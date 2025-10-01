¿Baby boom en el mundo del espectáculo? Los famosos que anunciaron embarazo en 2025

Úrsula Corberó y Chino Darín

Úrsula anunció su embarazo con una foto mostrando su panza y la frase “Esto no es IA”. La imagen incluía un lazo rosa, lo que despertó rumores sobre el sexo del bebé. Chino Darín reposteó la publicación con emojis de corazones para expresar su felicidad. Aunque no confirmaron el tiempo de gestación, por la foto parece estar bastante avanzado.