Rosalía responde con ironía feminista a las críticas por su vello decolorado en las axilas

Rosalía volvió a ser el centro de todas las miradas en la Semana de la Moda de París, aunque no precisamente por los desfiles. La cantante catalana sorprendió al lucir un look en el que decidió no depilarse las axilas y, además, decolorar el vello para que hiciera juego con su estilismo. La elección estética desató una oleada de comentarios en redes sociales, donde no faltaron las críticas machistas y los intentos de ridiculizarla.
Desde principios del siglo XX, el vello corporal en la mujer ha sido un tema tabú, cargado de estigmatización y burlas. Mientras que en los hombres nunca ha supuesto un problema, en las mujeres se asocia injustamente con "falta de higiene". Esto quedó reflejado en los cientos de mensajes que invadieron la publicación de Rosalía en Instagram, donde compartió fotos de su look y de la colección Primavera-Verano 2026 de la diseñadora Julie Kegels.
Entre los comentarios más hostiles podían leerse frases como: “Córtate esos pelos, por eso te terminó Rau sobaquiña”, “eso es anti-higiénico y más en una mujer” o “la de abajo también se tiene que pintar o ya está pintada”. Aunque algunos usuarios defendieron la decisión de la artista, la mayoría intentaba avergonzarla simplemente por no depilarse.
Lejos de quedarse callada, Rosalía respondió con ironía y un claro trasfondo feminista: “De nada por el servicio”, escribió, dejando en claro que su cuerpo es suyo y que no tiene por qué ajustarse a imposiciones sociales.
Este gesto se suma a las proclamas feministas que la intérprete de Motomami ha compartido a lo largo de su carrera. Ya en los Billboard Women in Music 2019, cuando recibió el premio a artista emergente, subrayó la importancia de que más mujeres tengan presencia en la industria musical: “Recuerdo ir al estudio y el técnico era un hombre. Después, el productor también era un hombre. En la escuela de música, todos los músicos eran hombres... Lo cual... está bien, sin embargo... ¡Venga, va! No me detendré hasta que vea el mismo número de hombres y mujeres en un estudio. ¡Y punto!”.
Con su respuesta en redes, Rosalía no solo cerró bocas, sino que volvió a poner sobre la mesa un debate pendiente: la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, sin ser juzgadas ni atacadas.