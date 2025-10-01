Secciones
Mundo

Rosalía responde con ironía feminista a las críticas por su vello decolorado en las axilas

La cantante catalana desató un debate en redes tras su apareción en la Semana de la Moda de París.

ROSALÍA. ROSALÍA. FOTO/SONY
Hace 1 Hs

Rosalía volvió a ser el centro de todas las miradas en la Semana de la Moda de París, aunque no precisamente por los desfiles. La cantante catalana sorprendió al lucir un look en el que decidió no depilarse las axilas y, además, decolorar el vello para que hiciera juego con su estilismo. La elección estética desató una oleada de comentarios en redes sociales, donde no faltaron las críticas machistas y los intentos de ridiculizarla.

Desde principios del siglo XX, el vello corporal en la mujer ha sido un tema tabú, cargado de estigmatización y burlas. Mientras que en los hombres nunca ha supuesto un problema, en las mujeres se asocia injustamente con "falta de higiene". Esto quedó reflejado en los cientos de mensajes que invadieron la publicación de Rosalía en Instagram, donde compartió fotos de su look y de la colección Primavera-Verano 2026 de la diseñadora Julie Kegels.

Entre los comentarios más hostiles podían leerse frases como: “Córtate esos pelos, por eso te terminó Rau sobaquiña”, “eso es anti-higiénico y más en una mujer” o “la de abajo también se tiene que pintar o ya está pintada”. Aunque algunos usuarios defendieron la decisión de la artista, la mayoría intentaba avergonzarla simplemente por no depilarse.

Rosalía responde con ironía feminista a las críticas por su vello decolorado en las axilas

Lejos de quedarse callada, Rosalía respondió con ironía y un claro trasfondo feminista: “De nada por el servicio”, escribió, dejando en claro que su cuerpo es suyo y que no tiene por qué ajustarse a imposiciones sociales.

Este gesto se suma a las proclamas feministas que la intérprete de Motomami ha compartido a lo largo de su carrera. Ya en los Billboard Women in Music 2019, cuando recibió el premio a artista emergente, subrayó la importancia de que más mujeres tengan presencia en la industria musical: “Recuerdo ir al estudio y el técnico era un hombre. Después, el productor también era un hombre. En la escuela de música, todos los músicos eran hombres... Lo cual... está bien, sin embargo... ¡Venga, va! No me detendré hasta que vea el mismo número de hombres y mujeres en un estudio. ¡Y punto!”.

Con su respuesta en redes, Rosalía no solo cerró bocas, sino que volvió a poner sobre la mesa un debate pendiente: la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, sin ser juzgadas ni atacadas.

Temas EspañaParís
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rosalía sorprende en París con las axilas decoloradas y desata un aluvión de críticas

Rosalía sorprende en París con las axilas decoloradas y desata un aluvión de críticas

Elsa Pataky deslumbra en Madrid con el vestido de novia corto de Vivienne Westwood que ya llevó Charli XCX en su boda

Elsa Pataky deslumbra en Madrid con el vestido de novia corto de Vivienne Westwood que ya llevó Charli XCX en su boda

España: Arantxa de Benito rompió el silencio sobre la enfermedad de Marina Romero, nuera de Makoke

España: Arantxa de Benito rompió el silencio sobre la enfermedad de Marina Romero, nuera de Makoke

Mercadona ofrece empleo sin experiencia: tres días a la semana y más de 1.200 euros

Mercadona ofrece empleo sin experiencia: tres días a la semana y más de 1.200 euros

Un albañil español revela por qué nadie quiere trabajar en la construcción

Un albañil español revela por qué nadie quiere trabajar en la construcción

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena
4

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
5

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos"

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Comentarios