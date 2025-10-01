Rosalía responde con ironía feminista a las críticas por su vello decolorado en las axilas

Este gesto se suma a las proclamas feministas que la intérprete de Motomami ha compartido a lo largo de su carrera. Ya en los Billboard Women in Music 2019, cuando recibió el premio a artista emergente, subrayó la importancia de que más mujeres tengan presencia en la industria musical: “Recuerdo ir al estudio y el técnico era un hombre. Después, el productor también era un hombre. En la escuela de música, todos los músicos eran hombres... Lo cual... está bien, sin embargo... ¡Venga, va! No me detendré hasta que vea el mismo número de hombres y mujeres en un estudio. ¡Y punto!”.