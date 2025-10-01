Polémica en Yerba Buena: “Este no es un código de ordenamiento urbano, es un código inmobiliario”

La concejal de Yerba Buena, María Decoud Griet, se expresó este miércoles en contra del nuevo Código de Ordenamiento Urbano aprobado en la última sesión del Concejo Deliberante. La edil, que votó de manera negativa junto a otros cuatro concejales, cuestionó la falta de consenso, el apuro en el tratamiento y la ausencia de estudios técnicos que respalden los cambios.