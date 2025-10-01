Tras las críticas de la oposición, un concejal oficialista defendió el Código de Yerba Buena: “Está a favor del vecino”

Durante la charla con LG Play, defendió la aprobación del código ante cuestionamientos de algunos concejales sobre un supuesto “apuro” y posibles beneficios a inmobiliarias. “No hay ningún apuro, esto se viene estudiando desde hace mucho tiempo. Y no está hecho a medida de los inmobiliarios, sino del vecino; está a favor del vecino y ordena la ciudad”, afirmó.