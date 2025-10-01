Ahora podés escanear documentos directo desde WhatsApp en tu teléfono Android: ¿cómo hacerlo?

Entre muchas de las utilidades que damos a WhatsApp en nuestro día a día, el enviar archivos de trabajo, académicos o parte de algún trámite importante es una de las necesidades más frecuentes. Y ahora Whatsapp incorporó una herramienta esencial para facilitar el proceso en los celulares Android: el escaneo de documentos.
Con anterioridad, los usuarios de WhatsApp debían recurrir a un dispositivo físico o un programa externo en el celular para poder convertir sus archivos al formato digital, transición necesaria para facilitar el acceso a esos documentos pero que a la vez podía resultar tediosa. Ahora los usuarios pueden hacerlo directamente desde la aplicación.
La nueva incorporación en Android
Esta esencial herramienta ya estaba presente en los celulares con sistema operativo IOS, y ahora Meta la incorporó en los dispositivos Android, permitiendo digitalizar recibos, apuntes o facturas en cuestión de segundos y sin salir de la aplicación. Además, la empresa anunció su lanzamiento junto a otras novedades impulsadas por inteligencia artificial.
Los usuarios deberán actualizar la aplicación para que la función se incorpore a su interfaz. En dispositivos donde la función aún no aparece, la indicación es mantener la app actualizada y esperar, ya que el despliegue se realiza de manera gradual.
¿Dónde se encuentra la función escanear?
La función para escanear documentos en WhatsApp se encuentra un tanto oculta dentro de la aplicación, pero resulta bastante sencillo localizarla. El primer paso consiste en acceder al chat al que se desea enviar el documento. Una vez dentro de la conversación, el usuario debe pulsar el icono relacionado con el envío de archivos, que se representa con un clip o símbolo de adjuntar.
Al seleccionar este icono, se despliega un menú con distintas opciones donde debemos elegir la alternativa “Documento”, apara indicar a la aplicación que el archivo a enviar proviene de una fuente escrita.
¿Cómo escanear en WhatsApp?: el paso a paso
Según explicaron desde Infobae, inmediatamente después, aparece un menú donde se puede seleccionar la fuente de origen del documento. Aquí, la nueva función se manifiesta bajo la etiqueta “Escanear documento”, ubicada al final del conjunto de elecciones disponibles.
Al presionar la opción para escanear, la cámara del móvil se activa en modo de escaneo. Existen dos alternativas operativas: el usuario puede optar por la modalidad automática o la manual.
En la modalidad automática, WhatsApp detecta y enmarca el objeto a escanear con un recuadro verde, y al mantener el teléfono inmóvil durante unos segundos, captura la imagen de manera automática. La opción manual, por su parte, permite al usuario disparar la cámara cuando considere que el encuadre es correcto.
Una vez realizada la captura, la aplicación despliega una vista previa del documento. En este punto, es posible ajustar los bordes de la imagen para delimitar con mayor precisión el área de interés.
La función “Adjust” permite recortar solo la sección deseada, lo que resulta útil cuando el entorno contiene otros elementos visuales ajenos al documento principal. Además, la interfaz ofrece la posibilidad de aplicar filtros que mejoran la visibilidad del texto e incluso rotar la imagen para alcanzar la orientación preferida.