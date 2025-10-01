Ahora podés escanear documentos directo desde WhatsApp en tu teléfono Android: ¿cómo hacerlo?

¿Dónde se encuentra la función escanear?

La función para escanear documentos en WhatsApp se encuentra un tanto oculta dentro de la aplicación, pero resulta bastante sencillo localizarla. El primer paso consiste en acceder al chat al que se desea enviar el documento. Una vez dentro de la conversación, el usuario debe pulsar el icono relacionado con el envío de archivos, que se representa con un clip o símbolo de adjuntar.